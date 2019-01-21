Denizli’de, 5 avukat tarafından kurulan ‘Suça Sürüklenen Çocuk’ isimli müzik grubu, yardıma muhtaç kimseler için bir eğlence mekanında konser verdi.

420 biletli seyircinin izlediği konserden elde edilen 10 bin TL’lik gelir, bir köy okuluna ve engelliler kulübüne bağışlandı.

Denizli Barosu avukatlarından Hasan Ozan Orpak, Ferhan Altun, Can Çapar, Onat Ötnü ve barış Açıkgöz tarafından 2 sene önce ‘Suça Sürüklenen Çocuk’ adlı müzik grubu kuruldu. Gündüzleri adliyelerde mahkemelerne giren avukatlar, belli günlerinde ise kurmuş oldukları müzik grubuyla sahne almaya başladı.

BU DEFA İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN SAHNE ALDILAR

Grup üyesi avukatlar, bu defa çalgılarını desteğe gereksinim duyan kimseler için çaldı. Hazırlıklarına günler öncesinden başlamış olan grup konser için de toplumsal medyadan duyurular yaptı. Bir eğlence mekanında düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun alaka gösterdi. gereksinim sahipleri için düzenlenen konserde 420 bilet satıldı. Cübbelerini çıkarıp, sahneye çıkan avukatların performansı seyircilerin büyük beğeni topladı. Konserden elde edilmiş 10 bin TL’lik gelir ise kırsal bir mahallede bulunan bir ilköğretim ile Denizli Engelliler Spor Kulübü’ne bağışlandı.

Grup üyelerinden avukat Orpak, sahnede yapmış olduğu konuşmada, grubu suça sürüklenen küçüklere yardım etmek için kurduklarını söyledi. Orpak, grubun komple toplumsal sorumluluk projesi kapsamında etkinlik gösterdiğini vurgulayarak, “5 avukatız. Biz kontrollü serbestlik bürosuna bağlı 18 yaşından küçük sanık veya şüpheli küçüklere müzik eğitimleri veriyoruz. Onun yanında yardım amaçlı konserler veriyoruz. Bugünde bir köy okulu ile engellilere yardım için sahnedeyiz” diye konuştu.

Denizli Engelliler Spor Kulübü Başkanı yürüme engelli Ramazan Altun ise kendilerine yardım için sahneye çıkan avukatlara ve bilet alarak kendilerine destek veren katılımcılara teşekkür etti.