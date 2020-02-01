Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2019 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ihracat 2019 yılında, 2018’e göre yüzde 2.1 artarak 171 milyar 531 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 9.1 düşüşle 202 milyar 705 milyon dolara indi.

Dış ticaret açığı ise yüzde 43.5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.

İhracat, 2019 yılı aralık ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 artarak 14 milyar 694 milyon dolar, ithalat yüzde 14.9 artarak 19 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre Aralık 2019 döneminde ithalatta, ara mallarının payı yüzde 75.4, sermaye mallarının payı yüzde 14.2 ve tüketim mallarının payı yüzde 10.2 oldu.

2018’da yaşanan kriz sonrası döviz kurundaki ciddi tırmanışa rağmen 2019 yılında ihracatta beklendiği oranda ciddi bir artış olmadığı görülmektedir. Büyümedeki yavaşlamaya rağmen de ithalat son derecede sınırlı bir oranda düşmüştür.

Bu Türkiye’nin kronik sorunudur, ne yazık ki ithalata aşırı bağımlı bir üretim yapımız var.

Zaten sadece enerjide dışa bağımlı olmak bile tek başına çok ciddi bir sorun.

Türkiye için bu kadar düşük bir büyüme haddinde dahi dış ticaret açığı bu seviyede iken iktidar büyümeyi biraz hızlandırmaya kalksa bu sefer dış ticaret çığı ve buna bağlı olarak cari açık artacak.

Türkiye için tek çıkış yolu üretimde dışa bağımlılığı azaltmaktır, bunu sağlayacak uygun teşvikler ile üretimimiz yeniden yapılandırılmadıkça bu sorunu aşmamız da mümkün olmayacaktır.

Bu elbette kolay bir iş değil önce enerji üretim ve kullanım politikaları sil baştan yeniden yapılandırılmalıdır. Bir taraftan ihtiyaç duyduğumuz enerji yerli ve milli kaynaklar ile üretilirken diğer taraftan da enerji tüketimi bu kaynakları kullanacak şekilde eşgüdümlü olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Öncelikle evsel kullanımda doğalgaz gibi ithal kaynaklar değil yerli ve yenilenebilir kaynaklar ile üretilmiş elektrik enerjisini kullanmaya ağırlık verilmeli ve bu bir devlet politikası haline getirilmelidir. Ülkemiz bu açıdan oldukça şanslıdır ihtiyacımız olan tüm elektrik enerjisini güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik santralleri ile karşılayabiliriz. Ulaşımda elektrik enerjisi kullanımı biraz daha orta vadeli bir stratejidir, lakin teknoloji bu yönde hızla gelişiyor. Elbette bu noktada elektrikli otomobillerin kullanacağı elektrik enerjisini de yerli ve milli kaynaklar ile üretmek önemli olacaktır. İthal doğalgaz, petrol ya da kömür ile elde edilecek elektrik enerjisi ile elektrikli araçları şarj etmek doğal olarak istenilen sonucu vermeyecektir.

Elbette sadece enerji ithalatını azaltacak önlemleri almak dış ticaret açığını kapatmaya yetmeyecektir, ara malları ve yatırım malları ithalatını da azaltacak ciddi önlemler alınmalıdır.

Ekonomi yönetiminin elindeki olanaklar elbette sonsuz değil, bu yüzden çok akıllıca planlanacak bir stratejiye ihtiyaç var, enerji ve kaynaklarımızı en doğru ve verimli şekilde kullanarak ara malları ve yatırım malları kaleminden doğan ithalatı azaltmalıyız.

Diğer taraftan tasarruf elbette önemlidir, lakin nereye kadar tasarruf edebilirsiniz önemli olan geliri yani ihracatı arttırarak dış ticaret açığını kapatabilmektir. İhracatı arttırmak en sağlıklı ve sürdürülebilir yol ve yöntemdir.

İhracatçının işini kolaylaştıracak ve elini güçlendirecek gerçekçi destek tedbirleri derhal uygulamaya konulmalıdır. Özellikle de ihracatçının teminat ve finansman sorununu çözecek önlemler biran önce, hiç vakit kaybetmeden alınmalıdır. Sadece rekabetçi kur avantajı ile ihracatı ciddi oranda arttırmanın mümkün olmadığı 2019 yılı ihracatının hepi topu yüzde 2.1 oranında artmasından bellidir.