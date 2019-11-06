type here...
Yazarlar İhracat tökezledi
Yazarlar

İhracat tökezledi

Murat Özbülbül
Murat Özbülbül

-

104
0

Ticaret Bakanlığının ekim ayı geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı, açıklanan bu istatistiklerde Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %1,53 oranında azalan ihracat 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ekim ayında ithalat ise %10,79 artarak 18 milyar 179 milyon dolar olmuştur.
Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre ise ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 661 milyon dolara gerilerken, ithalat ise yüzde 7,79 artışla 17 milyar 434 milyon dolara yükselmiştir.
Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS’ye göre yüzde 256,43 artışla 1 milyar 772 milyon dolar olmuşken, GTS’ye göre ise söz konusu açık yüzde bin 116 artışla 1 milyar 843 milyon dolar seviyesine yükselmiştir.
Dış ticaret hacmi aynı dönemde, ÖTS’ye göre yüzde 3,9 arttı ve 33 milyar 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS’ye göre ise dış ticaret hacmi, yüzde 4,6 artışla 34 milyar 515 milyon dolar olarak belirlendi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ÖTS’ye göre Ekim 2018’de yüzde 96,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 89,8, GTS’ye göre ise söz konusu oran yüzde 101,1 iken yüzde 89,9 oldu.

Görünen o ki ihracatta da işler pek de yolunda gitmiyor, ihracatımızdaki artış trendi bir duraklamaya ve hatta gerilemeye dönüşmüş durumda.

Türkiye’de yaşadığımız ekonomik kriz piyasalarda büyük bir durgunluğa sebep olmuştu, piyasalarda hareketli iki sektör vardı biri ihracat ikincisi ise turizmdi. Kur etkisi muhakkak ki bu canlılığın önemli sebeplerden biriydi. Kurlardaki gerileme bu etkiyi ortadan kaldırmış olmalı diye düşünüyorum. Diğer yandan küresel durgunluk bizim ana pazarımız olan Avrupa’yı etkilemeye başladı gibi görünüyor buda Avrupa kaynaklı talepte bir düşmeye neden olmakta.

Türkiye’nin ihracatta yaşadığı sıçrama yeni bir yatırım yahut da küresel ölçekte talep görecek yeni bir mal üretiminden gelmemektedir, bu sıçramanın ana sebebi iç pazarda talep düşüklüğü nedeni ile malını satamayan üreticilerin kur avantajını da değerlendirerek dış pazarlara yönelmesidir.

Diğer bir dikkat çekici gelişme ise ithalattaki artıştır. Son bir yıldır ithalatta ciddi bir düşüş vardı şimdi ise trend tersine dönmüş durumda ithalatta yaklaşık % 11’lik ciddi bir sıçrama görüyoruz burada da bence iki temel etken var, bu etkenlerden birincisi kurun göreceli olarak da olsa düşmesi ve ikincisi ise stoktaki ara malların tükenmiş olması diye düşünüyorum.

Rekabetçi kur avantajını kaybedersek doğal olarak ihracatımız düşerken ithalatımız artacaktır. Bu dış ticaret açığımızın artmasına sebep olacak ve cari açık artışını yeniden tetikleyecektir.

Ekonomi yönetiminin bu durumun farkına varacağını ve kurun yükselmesini sağlayacak ya da en azından kuru baskılayan, yükselmesini engelleyen koşulları ortadan kaldıracak tedbirleri alacağını öngörüyorum. Burada elbette önemli olan kurun seviyesini korumaktan ziyade sürpriz kur oynaklıklarının engellenmesidir.

İhracatta sağlıklı ve kalıcı bir artış ancak Türk mallarına olan talebin arttırılabilmesi ile mümkündür. Talebi arttırabilmek için ise küresel ölçekte mallarımıza talep yaratacak yeni tasarımlar yapabilmeli ve innovatif teknolojiler kullanabilmeliyiz. Ancak bu şekilde yaratılacak bir talep Türk ihracatını kalıcı olarak arttırabilir.
Bugün küresel ölçekte talep gören tek bir markamız yoktur! Marka yaratmadan ihracatta kalıcı bir başarı yaratmak ise mümkün değildir. Sadece kur avantajından kaynaklı, fiyat odaklı ihracat stratejileri hem ekonominin aktörleri açısından karlı değildir ve hem de çok kırılgandır, bu tip stratejiler küresel ekonomideki gelişmelere bağlı olarak her an çökme riski ile karşı karşıyadır.

Önceki İçerikEcevit’in hayali Köykent Yenimahalle’de
Sonraki İçerikHürriyet mi, esaret mi?
Murat Özbülbül
Murat Özbülbülhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel haberler

YazarlarNuri Kayış - 0

Hürriyet mi, esaret mi?

Doğan Grubu’ndan Demirören Grubu’na geçeli henüz bir buçuk yıl oldu ama Hürriyet her üç okuyucusundan birini kaybetti,...
Devamını Oku
YazarlarMurat Özbülbül - 0

İhracat tökezledi

Ticaret Bakanlığının ekim ayı geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı, açıklanan bu istatistiklerde Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre...
Devamını Oku
Yerel HaberlerEditör - 0

Ecevit’in hayali Köykent Yenimahalle’de

Eski Başbakan Bülent Ecevit, ölümünün 13’üncü yılında Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde,...
Devamını Oku
Yerel HaberlerEditör - 0

Altınok için her Keçiörenli değerli

​Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, geleneksel halk günü buluşmalarında Keçiörenli’leri tek tek dinlemeye devam ederken sorunları çözerek,...
Devamını Oku
Yerel HaberlerEditör - 0

​Cumhuriyet Kulesi’ne ilk kazma 29 Ekim’de vuruldu

Keçiören’in ve Ankara’nın simge yapıları arasında yerini almaya hazırlanan Cumhuriyet Kulesi’ne ilk kazma vurularak hafriyat çalışmasına başlandı.
Devamını Oku
Dış HaberlerEditör - 0

Trump’tan Meksika’ya kartellerle mücadele için ‘yardım’ teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Meksika’daki kartel sorununa ilişkin, “Eğer Meksika bu canavarları temizlemek için...
Devamını Oku

Okunmalı

Eğitim HaberleriEditör - 0

Daha iyi iletişim kurabilmenin yolları seminerde tartışıldı

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından Deneyimsel Tasarım Öğretisi...
Devamını Oku
YazarlarNuri Kayış - 0

Hürriyet mi, esaret mi?

Doğan Grubu’ndan Demirören Grubu’na geçeli henüz bir...
Devamını Oku

Bunu da beğenebilirsinİLGİLİ
Size tavsiye ederiz

Yazarlar

Hürriyet mi, esaret mi?

Doğan Grubu’ndan Demirören Grubu’na geçeli henüz bir...
Nuri Kayış - 0
Devamını Oku
Yazarlar

Şair Gülten Akın

Uzun Yağmurlardan Sonra “Sen yağmurlu günlere...
Yahya Aksoy - 0
Devamını Oku
Yazarlar

Kültür ve sanata vergi darbesi…

Ülkemizde kültür ve sanata Atatürk döneminden beri...
Sabri Arpaç - 0
Devamını Oku
Yazarlar

Kadın cinayetleri ve çocuk İstismarı kanayan yara

Özellikle son dönemde sıklıkla gündeme gelen ve toplumsal...
Nilay Uğuroğlu - 0
Devamını Oku

Editör'ün Seçimi

Malatyalılardan birlik mesajı

Yaşam Haberleri Editör - 0
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Arapgir Kalkındırma Derneği’nin düzenlediği Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı. Belediye...
Devamını Oku

Kadın cinayetleri ve çocuk İstismarı kanayan yara

Yazarlar Nilay Uğuroğlu - 0
Özellikle son dönemde sıklıkla gündeme gelen ve toplumsal travmalara yol açan kadın ve çocuk...
Devamını Oku

ABD yönetimi bu yanlıştan dönmeli ve tarihi tarihçilere bırakmalıdır

Öne Çıkan Editör - 0
Nişantaşı Üniversitesi Senatosu, geçtiğimiz gün ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ‘Sözde Ermeni...
Devamını Oku

Okunmalı

SSK emeklileri tavan mağduru oluyor!

Güncel Haberler Orhan Uğuroğlu - 0
İşçi emeklilerinin en büyük sorununu partilere açıklıyorum! SSK'nın uyguladığı...
Devamını Oku

Turgut Özal adına saklanan cemaat..!

Güncel Haberler Orhan Uğuroğlu - 0
Turgut Özal Üniversitesi, Vakfı Ve Derneği Paralel Yapının Yönetimine Geçti…
Devamını Oku

Prostatit Hastalıkları ve Cinsellik

Sağlık Haberleri Editör - 0
Prostatit oluşumuna yol açan en önemli sebep nedir? Çoğunlukla...
Devamını Oku

Sıcak Konular

Hakkımızda

Türkiyenin tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini savunan günlük siyasi gazetedir.

İletişim Kurun: [email protected]

Bizi Takip Edin

© Copyright - 2006-2026 Sonsöz Gazetesi Tasarım: WPDSGNR