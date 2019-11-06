İhracat tökezledi

Ticaret Bakanlığının ekim ayı geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı, açıklanan bu istatistiklerde Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %1,53 oranında azalan ihracat 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ekim ayında ithalat ise %10,79 artarak 18 milyar 179 milyon dolar olmuştur.

Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre ise ekimde ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,1 azalarak 15 milyar 661 milyon dolara gerilerken, ithalat ise yüzde 7,79 artışla 17 milyar 434 milyon dolara yükselmiştir.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, ÖTS’ye göre yüzde 256,43 artışla 1 milyar 772 milyon dolar olmuşken, GTS’ye göre ise söz konusu açık yüzde bin 116 artışla 1 milyar 843 milyon dolar seviyesine yükselmiştir.

Dış ticaret hacmi aynı dönemde, ÖTS’ye göre yüzde 3,9 arttı ve 33 milyar 95 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. GTS’ye göre ise dış ticaret hacmi, yüzde 4,6 artışla 34 milyar 515 milyon dolar olarak belirlendi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ÖTS’ye göre Ekim 2018’de yüzde 96,9 iken bu yılın aynı ayında yüzde 89,8, GTS’ye göre ise söz konusu oran yüzde 101,1 iken yüzde 89,9 oldu.

Görünen o ki ihracatta da işler pek de yolunda gitmiyor, ihracatımızdaki artış trendi bir duraklamaya ve hatta gerilemeye dönüşmüş durumda.

Türkiye’de yaşadığımız ekonomik kriz piyasalarda büyük bir durgunluğa sebep olmuştu, piyasalarda hareketli iki sektör vardı biri ihracat ikincisi ise turizmdi. Kur etkisi muhakkak ki bu canlılığın önemli sebeplerden biriydi. Kurlardaki gerileme bu etkiyi ortadan kaldırmış olmalı diye düşünüyorum. Diğer yandan küresel durgunluk bizim ana pazarımız olan Avrupa’yı etkilemeye başladı gibi görünüyor buda Avrupa kaynaklı talepte bir düşmeye neden olmakta.

Türkiye’nin ihracatta yaşadığı sıçrama yeni bir yatırım yahut da küresel ölçekte talep görecek yeni bir mal üretiminden gelmemektedir, bu sıçramanın ana sebebi iç pazarda talep düşüklüğü nedeni ile malını satamayan üreticilerin kur avantajını da değerlendirerek dış pazarlara yönelmesidir.

Diğer bir dikkat çekici gelişme ise ithalattaki artıştır. Son bir yıldır ithalatta ciddi bir düşüş vardı şimdi ise trend tersine dönmüş durumda ithalatta yaklaşık % 11’lik ciddi bir sıçrama görüyoruz burada da bence iki temel etken var, bu etkenlerden birincisi kurun göreceli olarak da olsa düşmesi ve ikincisi ise stoktaki ara malların tükenmiş olması diye düşünüyorum.

Rekabetçi kur avantajını kaybedersek doğal olarak ihracatımız düşerken ithalatımız artacaktır. Bu dış ticaret açığımızın artmasına sebep olacak ve cari açık artışını yeniden tetikleyecektir.

Ekonomi yönetiminin bu durumun farkına varacağını ve kurun yükselmesini sağlayacak ya da en azından kuru baskılayan, yükselmesini engelleyen koşulları ortadan kaldıracak tedbirleri alacağını öngörüyorum. Burada elbette önemli olan kurun seviyesini korumaktan ziyade sürpriz kur oynaklıklarının engellenmesidir.

İhracatta sağlıklı ve kalıcı bir artış ancak Türk mallarına olan talebin arttırılabilmesi ile mümkündür. Talebi arttırabilmek için ise küresel ölçekte mallarımıza talep yaratacak yeni tasarımlar yapabilmeli ve innovatif teknolojiler kullanabilmeliyiz. Ancak bu şekilde yaratılacak bir talep Türk ihracatını kalıcı olarak arttırabilir.

Bugün küresel ölçekte talep gören tek bir markamız yoktur! Marka yaratmadan ihracatta kalıcı bir başarı yaratmak ise mümkün değildir. Sadece kur avantajından kaynaklı, fiyat odaklı ihracat stratejileri hem ekonominin aktörleri açısından karlı değildir ve hem de çok kırılgandır, bu tip stratejiler küresel ekonomideki gelişmelere bağlı olarak her an çökme riski ile karşı karşıyadır.