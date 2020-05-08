Dünya gazetesinde yayınlanan bir haberde İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Nisan 2020 sonuçları paylaşılıyor.

Açıklanan bu mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Nisan 2020’de 19,1 seviyesine gerileyerek üst üste ikinci ayında da rekor düşük seviyede gerçekleşti. Endeks mart ayında 35,7 olarak ölçülmüştü. Endekste eşik değer 50’nin altında ölçülen rakamlar, ihracat ikliminde bozulmaya işaret ediyor.

Türk imalat sektörü ihracatçılarının talep koşulları nisanda da bozulmaya devam etti. PMI verilerinin toplandığı 44 ülkenin tamamında ekonomik aktivite gerileyerek salgının küresel etkisini açıkça ortaya koydu.

Türk imalat sektörü ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve İspanya’nın ekonomik aktivitelerinde sert düşüşler kaydedildi ve ilgili PMI anketlerinin başladığı 1990’lardan beri benzeri görülmemiş oranlarda küçülmeler yaşandı.

Nisan ayında ABD’deki üretim de rekor düşüş sergiledi. Daralma, küresel finans krizinin zirvesinde kaydedilenden bile daha yüksek oranda gerçekleşti.

Ekonomik aktivitedeki en sert düşüşlerden bazıları, COVID-19 salgınının güçlenmesini engellemek için sokağa çıkma yasaklarının katı bir şekilde uygulandığı gelişen piyasa ekonomilerinde yaşandı. Bu durumun bir örneği, ekonomik aktivitesi mart ayındaki ılımlı büyümenin ardından nisanda sert bir şekilde daralan Hindistan oldu. Takip edilen tüm ülkeler içerisinde en keskin daralma ise Uganda’da yaşandı.

Ekonomik aktivitede en düşük oranlı daralmalardan bazıları Orta Doğu’da görüldü. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da nisanda göreli olarak ılımlı düzeyde daralmalar kaydedildi. Bu ülkelerin tamamında ikinci çeyreğin başında üretimde rekor düşüş yaşanmıştı.

Oldukça enteresan lakin Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yüzde 1 civarında olan Çin ise nisanda üretimin en düşük oranda küçüldüğü ülke oldu. Ekonomik aktivite üst üste üçüncü ay azalmış olsa da sokağa çıkma yasaklarının kısmen gevşetilmesine bağlı olarak daralma, söz konusu üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Bu veriler ihracatımızın geleceği açısından son derecede önemlidir! Verilerde açıkça görülmektedir ki ihracatımızın geleceği büyük ölçüde salgının seyrine ve ülkelerin bu salgını durdurmak için alacağı önlemlere bağlıdır.

Bilim insanlarının büyük bir çoğunluğu bu salgının ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü dalgalar halinde devam edeceğini bir aşı, kesin bir tedavi yöntemi yahut da ilaç bulununcaya kadar toplumsal yaşamın ve ekonomik aktivitelerin bu virüsün gölgesinde kalacağını söylemektedir.

Salgın yüzünden evlerine kapanıp tüketmeden vazgeçen insanlar doğal olarak talepte son derecede radikal bir düşüşe yol açmıştır. Salgını durdurabilmek ya da yayılmasını yavaşlatabilmek için otoritelerin aldığı tedbirler ise üretimi ve arz yönünü sekteye uğratmaktadır. Küresel ölçekte ekonomilerin hem arz ve hem de talep tarafında görülen bu eşi benzeri görülmedik çöküş ne zaman ve nasıl sonlanacak bunu öngörebilen hiç kimse yok ne yazık ki.

Diğer yandan petrol, demir, bakır, alüminyum ve benzeri ham maddelerde de talep düşüşü nedeni ile bir fiyat düşüşü vardır. Türkiye gibi hammadde ithalatçısı ülkeler bu gelişmeye sevinseler dahi hammadde fiyatı düşünce nihai ürün fiyatlarının da düşmeyeceğini iddia etmek pek mantıklı ve rasyonel bir tahmin olmayacaktır.

Neticede bu arz talep çöküşü fiyatlarda da ve döviz girdilerinde çok ciddi dalgalanmalara yol açacaktır bu durum özellikle dış borcunu ödeyebilmek için ihtiyaç duyulan döviz ihtiyacı yüksek ülkelerde ödeme sorunlarına da yol açabilecek bir gelişmedir.

Başta ekonomi yönetimi olmak üzere ihracata yönelik üretim yapan ekonominin her aktörünün alarma geçmesi ve bu gelişmeleri yakinen takip etmesi ve fevkalade temkinli olması gerekmektedir.