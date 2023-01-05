İHH’dan 2022’de 19 ülkede bin 375 su kuyusu

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İSTANBUL, (DHA) – İHH İnsani Yardım Vakfı, 2022 yılında da Afrika ve Asya’da su kuyularını hizmete açtı. Yıl içerisinde 19 ülkede açılan bin 375 adet su kuyusu ile günde 600 binden fazla insan temiz suya ulaşıyor.

İklim değişiklikleri, kirlilik ve israf nedeniyle temiz su kaynakları büyük bir hızla tükeniyor. Dünyadaki her 10 kişiden 1’i temiz suya erişemiyor. Temiz suya erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde salgın hastalıklar yaygınlaşıyor.

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BUGÜNE KADAR 12 BİN 533 KUYU AÇILDI

İHH, 2022 yılında da Afrika ve Asya’da açtığı su kuyularıyla sene içerinde 19 ülkede bin 375 adet kuyu açmış oldu. İHH’nın 2000 yılından bu yana 42 ülkede açtığı su kuyusu sayısı ise 12 bin 533 adete ulaştı.

2022 yılında su kuyusu açılan 19 ülke ise şöyle:

Togo, Benin, Çad, Nijer, Uganda, Mali, Afganistan, Gana, Somali, Kenya, Fildişi Sahilleri, Nijerya, Burkina Faso, Gine, Zimbabve, Tanzanya, Kamerun, Suriye ve Sierra Leone.