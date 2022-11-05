İHH Afrika Boynuzu’nda acil yardım çalışması başlattı

- Reklam -

İSTANBUL, (DHA) – İHH İnsani Yardım Vakfı, Somali, Etiyopya ve Kenya’da devam eden kuraklık nedeniyle Afrika Boynuzu’nda acil yardım çalışması başlattığını duyurdu. Vakıftan yapılan açıklamada kuraklıktan şu ana kadar 36,1 milyon kişi etkilendiği, temiz suya ve gıdaya erişimde büyük zorluklar yaşandığı belirtildi.

Somalili 12 bin 278, Kenyalı bin 665 ve Etiyopyalı 818 aileye gıda paketi ulaştıran İHH, 14 bin 191 Somalili aileye de adak-akika kurban payı dağıttı. Dağıtılan gıda paketlerinin içerisinde 25 kilo un, 25 kilo pirinç, 15 kilo şeker ve 3 kilo sıvı yağ yer aldı. Vakfın bölgedeki yardım çalışmaları devam ediyor.

- Reklam -

Vakıftan yapılan açıklamanın devamında, “Somali, Etiyopya ve Kenya büyük bir kuraklıkla karşı karşıya. Son 2 buçuk yıllık süreçte çok az yağış alan 3 ülkedeki milyonlarca insan, zor şartlarda hayatlarına devam ediyor. Afrika Boynuzu olarak ifade edilen bölge genelinde, 21 milyon kişi gıdaya ulaşmakta zorluk yaşıyor. Kuraklık sebebiyle Afrika Boynuzu’nda 16,3 milyon kişi temiz suya ulaşmakta zorluklarla karşılaşıyor. 3 ülkede, 4,9 milyon çocuk ile 986,1 bin hamile ve bebek emziren kadın ise yetersiz besleniyor. Kuraklık dolayısıyla 8,9 milyon hayvanın öldüğü ifade ediliyor. Afrika Boynuzu’nda 2 milyona yakın kişi ise ülke içinde farklı noktalara göç etti. Çoğunlukla günler süren yaya yolculukları ile yapılan bu göçler sırasında hayatını kaybeden insanların sayısı ise tespit edilebilmiş değil” denildi.

İHH aracılığıyla kuraklıktan etkilenen ülkelere yardım ulaştırmak isteyen bağışçılar, KURAKLIK yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise vakfın internet sitesinden online bağış yolu ile ya da banka hesap numaralarına açıklama kısmına KURAKLIK yazarak yardım edebiliyor.