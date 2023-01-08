İHH, 2022’de 107 kalıcı eseri hizmete açtı

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İSTANBUL, (DHA) – İHH İnsani Yardım Vakfı, 2022 yılında Asya, Afrika, Balkanlar ve Ortadoğu’daki 17 farklı ülkede 107 kalıcı eseri hizmete açtı.

13 ülkedeki 33 kalıcı eserin inşaatı ise devam ediyor. Ayrıca, İHH tarafından 2022’de Suriye’nin çeşitli bölgelerinde 2 bin 93 briket ev inşa edilirken, 2 bin 210 evin inşa çalışmaları da sürüyor.

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107 YENİ ESER

İHH, 2022 yılındaki kalıcı eser çalışmaları kapsamında; 28 camii, ihtiyaç sahipleri için 56 ev, 14 okul, 1 fırın, 2 kültür merkezi, 2 sağlık ocağı, 2 yetim eğitim kompleksi, 1 yetimhane ve 1 yurt hizmete açtı. İHH 2022 yılında ayrıca, 6’sı cami, 61’i ev, 3’si okul ve 1’i de sağlık ocağı olmak üzere 71 eserde de onarım çalışması yaptı.

2 BİN 93 BRİKET EV İNŞA EDİLDİ

Suriye’de 12 yıldır devam eden savaş sebebiyle milyonlarca insan zor şartlarda hayatlarına devam ediyor. Yüzbinlerce kişinin yaşadığı barınma sorunu, özellikle kış aylarında büyük sorunları da beraberinde getiriyor. Savaş mağdurlarının hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapan İHH, 2022 yılında Suriye’nin çeşitli bölgelerinde 2 bin 93 briket ev inşa etti ve 2 bin 210 briket evin inşasına da devam ediyor.

2022 yılında yapımı tamamlanan kalıcı eserler; Yemen, Afganistan, Suriye, Sudan, Somali, Arnavutluk, Sierra Leone, Pakistan, Nijer, Moro, Mali, Liberya, Kuzey Makedonya, Kırgızistan, Gürcistan, Burkina Faso ve Azerbaycan’da hizmete açıldı.

İHH, bağışçıların destekleri sayesinde 13 ülkedeki 33 adet kalıcı eser projesine de devam ediyor.