Malum, her zamanki gibi gündem Korona. Ancak, yapmak durumunda olduğumuz bir işimiz yani normlarımız, rutinlerimiz var.

Bu mantıktan yola çıkarak, Süper Lig’in kaderinin ne olacağı hayli merak konusu. Çünkü, halen içinde debelendiğimiz bu sürecin ne zaman sona ereceği ve 2019 – 2020 sezonunun ne zaman ve nasıl bir takvimle tamamlanacağı tam bir çıkmaz. Tamam, bu istem dışı ve tüm dünyayı etkileyen bir durum ancak, sonuçta bir şekilde güncel yaşama da dönülecek.

Bu konuda çeşitli tarihler ve formuller var. Ancak ortaya konan çözüm önerileri arasında bence hiç olmayacak alternatif, ligin mevcut haliyle tescil edilmesi.

Böyle bir şeyin olması hiçbir şekilde doğru ve adil olmaz. Kalan sekiz haftanın olduğu ve köprülerin altından hayli suların akabileceği bu durumda mevcut sıralamanın tescili mümkün değildir.

Geçtiğimiz günlerde, eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu liglerin bu haliyle tescil edilmesi gerektiği fikrini ortaya atmış.

Trabzon’da yayımlanan yerel bir gazeteye de bu konuda bir yazı yazmış.

Karaahmetoğlu, bu yıl futbol oynamanın zor olduğunu iddia ederek Trabzonspor’un şampiyon ilan edilmesi gerektiğini iddia etmiş.

Eski başkan’ın bu fikre neden ve nasıl kapıldığını gerçekten merak ettim.

Mesleği avukatlık olan sayın Karaahmetoğlu, görüşüne neden olarak, iç talimatın 5 ve 6. maddelerini göstermiş. Buradan sayın Karaahmetoğlu’nun o maddeleri bir kere daha okumasını ve tezine esas olacak tek bir kelime dahi varsa göstermesini rica ediyorum.

TFF yönetiminin risk alarak bu karara varması gerektiğini belirten Karaahmetoğlu 2019-2020 Cemil Usta Sezonu için lig birincisi Trabzonspor’un, şampiyon kabul edilmesi ve küme düşmenin kaldırılması gerektiğini söylemiş.

Böyle bir kararın alınması futbola ve tüm paydaşlarına ihanetten başka bir şey değildir. Pek tabi ki, ne TFF Başkanı Nihat Özdemir, ne de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu böyle bir ucubeliği kâle bile almaz.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın, kalan tüm maçların Antalya, ya da İstanbul’da hızlandırılmış bir programla oynanmasını önerdi. Bu fikrin olabilirliği olduğunu ve uygulanabileceğini ifade etmeliyim. Tüm takımların sıkıştırılmış bir programla Mayıs sonu Haziran başında lig maratonunu tamamlayabileceğini düşünüyorum.

Dilerim bir an önce sağlıklı günlerimize yeniden kavuşuruz ve tüm bu yaşananlar hafızalarımızda, bir daha hiç hatırlamak istemediğimiz bir kabus süreci olarak kalır diyorum.