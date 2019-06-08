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8 Haziran 2019
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Yazarlar

İhanet mi, ihtiyaç mı?

Nuri Kayış Nuri Kayış

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AK Parti içinde bir kıpırtı var.
Kimileri Abdullah Gül, kimileri Ahmet Davutoğlu öncülüğünde bir siyasi parti kurulacağını söylüyorlar. Hatta iki ayrı parti kurulacağını iddia edenler bile var.

AK Parti kurmayları ise isim vermeden böyle “ayrılıkçı” bir hareketin davaya ihanet olacağını belirten açıklamalar yapıyorlar.

Ben ihanet söylemine katılamıyorum.
Değişen koşullar beraberinde yeni siyasi duruşlar ve bazen kavga, bazen ayrılık getirebilir.
Tarihimizde bunun çarpıcı örneklerini görmek mümkündür.

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-Celal Bayar ve Adnan Menderes CHP’nin etkili isimlerindendi. Ama öyle bir gün geldi ki bu ikili CHP’ye bayrak açtı, Demokrat Parti’yi kurdu ve ilk değil ama ikinci seçimde eski partilerini devirip iktidar oldu.

-Bülent Ecevit kendisini siyasete sokup bakan ve parti genel sekreteri yapan İsmet İnönü’ye muhalefet edip O’nun elinden CHP genel başkanlığını aldı.

-Süleyman Demirel ve Ferruh Bozbeyli Adalet Partisi’nde omuz omuza mücadele etmiş ve bu partiyi iktidara taşımıştı. Bu kader birliği Bozbeyli’nin yıllar sonra bir grup arkadaşıyla partiyi bölüp Demokratik Parti’yi kurmasını önleyemedi.

-Turhan Feyzioğlu CHP’nin etkin siyasetçilerindendi. Ne var ki koşullar O’nu da partisinden koparıp Cumhuriyetçi Güven Partisi’nde siyaset yapmasını zorunlu kıldı.

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Daha yakın tarihlere gelecek olursak, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül’ün “Milli Görüş” hareketinin lideri Necmettin Erbakan’a karşı çıkıp Ak Parti’yi kurduklarını görürüz.

Emine Ülker Tarhan’ın Anadolu Partisi de CHP’den kopanların hareketiydi.
Son olarak da MHP’den bir grubun ayrılıp İYİ Parti çatısı altında buluştuklarına tanık olduk.

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Yani, siyaset, bir yerde başlayıp aynı yerde tamamlanan bir vefa süreci değildir.
Değişen koşullar, doğan yeni ihtiyaçlar bir zaman beraber hareket etmiş, bir çok fedakarlığa göğüs germiş dava arkadaşlarını önemli yol ayrımlarına getirebilir.

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Nuri Kayış
Nuri Kayışhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteciliğe 1977 Son Havadis gazetesinde başladı, Hür Anadolu, Başkent, Ulus, Günaydın ve Sabah gazetelerinde çalıştı. RTUK Başkanlığı yapan yazarımızın 14 adet yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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