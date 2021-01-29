İEÜ’lü enerji profesörü, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

İZMİR (DHA)- İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Türkiye’nin en prestijli bilim ödüllerinden biri olarak gösterilen ‘TÜBİTAK 2020 Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Enerji politikalarının analizi ve enerji güvenliği gibi birçok konuda yaptığı uluslararası çalışmalarla dikkat çeken Prof. Dr. Biresselioğlu ödülünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), farklı alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla verdiği ‘Bilim Ödülleri’ için incelemelerini titizlikle gerçekleştirdi. Uluslararası jüri, Türkiye’deki akademisyenlerin makalelerini, projelerini ve diğer akademik çalışmalarını inceledi, çalıştıkları alandaki yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini temel aldı.

TÜBİTAK’IN DA DİKKATİNİ ÇEKTİ

Enerji verimliliği ve enerji dönüşümü alanında birçok ‘Ufuk 2020 Avrupa Birliği’ projesinde yürütücü ve araştırmacı olarak yer alan, ülkemizin enerji alanındaki potansiyelinin ortaya çıkmasına yönelik çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu da fikir ve projeleriyle TÜBİTAK’ın dikkatini çekti. Prof. Dr. Biresselioğlu, TÜBİTAK tarafından Teşvik Ödülü’ne layık görülen 13 bilim insanı arasında yer aldı. Prof. Dr. Biresselioğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ‘TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

BİRÇOK ULUSLARARASI MAKALESİ YAYINLANDI

Enerji ve çevre politikası yapım süreçleri, enerji güvenliği, mevcut enerji ve çevre politikalarının analizi ile gelecek tasarımı, enerji dönüşümünün ekonomik, sosyal, politik ve çevresel etkileri gibi pek çok konuda 30’u aşkın uluslararası makalesi yayınlanan Prof. Dr. Biresselioğlu, şimdiye kadar 5 farklı ülkede ders verdi. 6 ‘Ufuk 2020’ projesinde ortak yürütücü olarak yer aldı. Prof. Dr. Biresselioğlu, ülkemizin ‘Kutup Çalışmaları Programı’ kapsamında TÜBİTAK tarafından fonlanan ‘Türkiye’nin Arktik Yol Haritasının Hazırlanması’ başlıklı projenin de yürütücüsü olarak görev yapıyor. İEÜ’de, kurucu Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü ve İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Biresselioğlu, aynı zamanda sürdürülebilir enerji alanında Türkiye’deki ilk ve sosyal bilimler alanında tek yüksek lisans programının da bağlı olduğu Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyor.

‘BİR ADIM BİLE ÖTEYE TAŞIYABİLİYORSAM NE MUTLU BANA’

Enerjinin, günümüzde tüm dünyanın odaklandığı önemli bir alan olduğunu; ülkelerin iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, enerji dönüşümü gibi alanlarda kapsamlı politikalar oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Biresselioğlu, “Enerji güvenliği, iklim değişikliği ile enerji dönüşümü, içinde bulunduğumuz çağın en önemli kavramlarından birkaçı ve araştırmalarımın da odağı. Bu kavramlar, son dönemde ülkemizin de enerji politika yapımında öncelik verdiği hususlar. Dolayısıyla, bu alanda araştırmalarımı yaparken beni en çok heyecanlandıran olguların başında, ülkemize katkı gösterebilmek geliyor. Araştırmalarımın somut çıktıları ile Türkiye’yi enerji çalışmaları alanında bir adım bile öteye taşıyabiliyorsam ne mutlu bana. Ayrıca, yer aldığım birçok Avrupa Birliği projesi ve yayınlarım ile uluslararası katkı da yapabilmek, bir diğer mutluluk. Bunun dışında, ülkemize kazandırdığım fonlar ile yeni araştırmacı nesiller yetişmesine katkı sağlamak, bilim için gereken insan kaynağına destek veriyor olmak da, bir diğer motivasyon kaynağım” diye konuştu.

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