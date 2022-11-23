İETT’nin 2023 yılı bütçesi İBB Meclisi’nde kabul edildi 

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Gökçe KARAKÖSE – Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde yapılan görüşmelerde, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı bütçesi, 15 milyar 400 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul edildi. Avrupa Yakası’ndaki 25 ilçe belediyesinin de 2023 mali yılı bütçesi kabul edildi. Ayrıca, ‘Deprem ve Kentsel Gündemli Meclis Genel Görüşmesi’ teklifi de onaylandı.

İBB Meclisi kasım ayı toplantısının dördüncüsü, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. Meclis toplantısında yapılan İETT Genel Kurulu’nda İETT’nin 2023 yılı mali bütçesi görüşüldü. 15 milyar 400 milyon olarak belirlenen bütçe, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.



‘2023 YILINDA 50 ADET METROBÜS VE 100 ADET OTOBÜS İÇİN İHALE SÜRECİ BU YIL TAMAMLANACAK’

Oylama öncesi toplantıda konuşan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, bütçe ve performans programını sundu. Otobüs ve metrobüs filosu arıza sayıları hakkında konuşan Bilgili, “10 bin kilometredeki arıza sayımız İETT otobüs ve metrobüslerinden bahsedersek, 10 bin kilometredeki arıza sayımız 2018 yılında 3.4 iken, bugün 3.2 seviyesine gerilemiştir. 100 bin kilometredeki kaza sayılarına baktığımızda ise 2018 yılında 3.9 iken bugün 3.2 seviyesine gerilemiştir. Sadece metrobüs özelindeki kazalara bakıldığında ise en fazla kaza yaşanan yılın 2016 yılı olduğu görülmektedir. Filomuzu gençleştirmek için 2022 yılında 160 yerli ve yüksek kapasiteli metrobüsü öz kaynaklarımızla hizmete alarak kazandırdık. 2023 yılında da 50 adet metrobüs ve 100 adet otobüs alımı için ihale sürecimizi bu yıl içinde tamamlayacağız. 2023 yılı içinde 50 adet 4 kişilik, 60 adet 14 kişilik elektrikli araç alımını da gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Bilgili, bütçe kalemlerini de paylaştı.

‘İETT’NİN MALİ DURUMU İÇLER ACISIDIR’

AK Parti Meclis Üyesi Cüneyt Yılmaz da, “İstanbul’da insanların toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelirken günlük yolculuk yapmak için harcadığı ortalama süre 68 dakikaya çıkarttınız. İstanbul’da yolcuların yüzde 69’u her gün 2 saatten fazla toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yapıyor. İstanbul’da hafta içi bir günde insanların durakta veya istasyonda araç bekleme süresi 40 dakika. İETT yaptığı açıklamada duraklarda bekleme süresi en fazla 10 dakika olacak demişti ama maalesef bunun 4 katı duraklarda beklemek durumunda kalıyor. ‘Her şey güzel olacak’ derken, kaplumbağa hızıyla giden yavaşlamış bir İstanbul’a geldik. 2023 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımının yüzde 65 olduğu görülmektedir. 2022 yılında bu oranın yüzde 40, 2021 yılında yüzde 56 gerçekleştiği dikkate alındığında sabit gider maliyeti anlamında yatırım ve yenileşmeye ayrılacak bütçe imkanının daraldığı görülmektedir. İETT’nin mali durumu maalesef içler acısıdır. Ekrem İmamoğlu, 1994’ten beri yeni otobüs alınmadığını ifade etmişti. Toplamda 2 bin 46 adet yeni otobüs temin edilmiştir. Seçim öncesi taahhütlerde lüks otobüslerden bahseden ucuz ulaşımdan bahseden İBB yönetimi hizmet yıllarında 3 buçuk yılda sadece 160 adet otobüs almayı başarabilmiştir” ifadelerini kullandı.

29 Nisan’da yaşanan metrobüs kazasını da hatırlatan Yılmaz, “Araçların hizmete girdikten bu yana sürekli arıza yapıp yolda kalmaları, hatta yolda kalmayıp sürücüsüz yola devam etmeleri ve sebebi anlaşılamayan yangınlarıyla ülke gündemine geldi. İETT’nin anahtarını verin, tabelaları değiştirin. Karabatak işletmeleri genel müdürlüğü yapın, İstanbullu da kurtulsun, siz de kurtulun” dedi.



‘DEPREM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM GÜNDEMLİ MECLİS GENEL GÖRÜŞMESİ’ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Meclis toplantısında bugün meydana gelen Düzce Depremi de konuşuldu. AK Parti ve MHP grubundan, Deprem ve Kentsel Gündemli Meclis Genel Görüşme teklifi sunuldu. Aralık ayının ilk meclis toplantısında tüm parti gruplarının ortak belirleyeceği bir tarihte, genel görüşme şeklinde yapılmasına dair söz konusu talep, oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “AK Parti ve MHP grupları olarak az sonra bir teklif sunacağız. Hemen, şimdi, ivedilikle İstanbul’da kentsel dönüşüm ne alemde? İBB hangi çalışmaları yapıyor? Hangi mekânsal dönüşümleri inşa ediyor? Grupların ortak belirleyeceği tarihte genel görüşme yapılması için teklif sunacağız. Bu meclis bunu kabul etmeli ve genel görüşme çerçevesinde İBB’nin deprem çalışmalarıyla ne kadar çalışması var, bu mecliste tartışmalıyız. Her şeyi konuşmalıyız. İstanbul halkını bilgilendirmeliyiz. İBB meclisine düşen görev bunun takipçisi olmak” diye konuştu.



25 İLÇENİN BÜTÇESİ DE İBB MECLİSİ’NDE KABUL EDİLDİ

Mecliste, 25 belediyenin 2023 yılı mali bütçesi ele alındı ve her ilçe için ayrı sunulan teklifler mecliste, oy birliğiyle kabul edildi. İlçe belediyelerinden en yüksek bütçe 3 milyar 370 milyon ile Esenyurt’u olurken, en düşük bütçe ise 672 milyon ile Çatalca ilçesine ait.

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Diğer ilçelerin bütçeleri ise şöyle:

“Arnavutköy 1 milyar 800 milyon, Avcılar, 1 milyar 360 milyon, Bağcılar 2 milyar 350 milyon, Bahçelievler 2 milyar 552 milyon, Bakırköy 1 milyar 70 milyon, Başakşehir 3 milyar 250 milyon, Bayrampaşa 804 milyon, Beşiktaş 1 milyar 988 milyon, Beylikdüzü 1 milyar 705 milyon, Beyoğlu 1 milyar 71 milyon, Büyükçekmece 1 milyar 523 milyon, Çatalca 672 milyon 604 bin Esenler 2 milyar 700 milyon, Esenyurt 3 milyar 370 milyon, Eyüpsultan 2 milyar 500 milyon, Fatih 1 milyar 511 milyon, Gaziosmanpaşa 2 milyar 65 milyon, Güngören 1 milyar 34 milyon, Kağıthane 1 milyar 491 milyon, Küçükçekmece 2 milyar 450 milyon, Sarıyer 1 milyar 692 milyon, Silivri 1 milyar 348 milyon, Sultangazi 1 milyar 634 milyon, Şişli 2 milyar 100 milyon, Zeytinburnu 1 milyar 550 milyon.” (DHA)

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