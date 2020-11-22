İETT otobüsü şarampole uçtu, o anlar kamerada

Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA) BAŞAKŞEHİR’de duraktan çıkıp sefere başlayan İETT otobüsünün fren sistemi arızalandı. Şoför de kimseye zarar vermemek için direksiyonu yol kenarına çevirerek şarampole uçtu.

Kaza saat 12.45 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi’nde meydana geldi. Ersin Coşkun’un kullandığı 34 TP 8513 plakalı İETT otobüsü sefere başlamak için otobüs durağından hareket etti. İddiaya göre duraktan hareket ettikten sonra Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi’nden aşağı doğru inen otobüsün fren sisteminde arıza meydana geldi. Otobüsü durduramayacağını anlayan şoför Ersin Coşkun da kimseye çarpmamak için direksiyonu yol kenarına kırarak şarampole uçtu. İçinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anını gören mahalle sakini Mert Yıldız, “Kazayı markete giderken gördüm. Arkamdan hızla gelen otobüs şarampole doğru yuvarlandı. Büyük ihtimalle freni tutmadı, otobüste yolcu göremedim şoför vardı o da kendi imkanları ile otobüsten çıktı” dedi. Şarampole uçan İETT otobüsü havadan fotoğraflandı. Diğer yandan otobüsün şarampole uçtuğu anlar da çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Otobüsü bulunduğu yerden kaldırma çalışması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)