Yangın, saat 17.00 sıralarında, Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı üzerinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, içinde yolcu bulunan 34 TP 2892 plakalı İETT otobüsü seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden şoför, otobüsü sağ şeride çekerek yangın tüpü ile yangına müdahale etti. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürede otobüsün arka tarafını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA Ajansı