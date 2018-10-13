İdlib’e battaniye ve yatak yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfınca, Suriye’nin İdlib kenti kırsalındaki kamplarda ve enkaz bölgelerinde yaşayan ailelere battaniye ve yatak dağıtımı yapıldı.

Suriye’nin farklı şehirlerinden göç edenlerinde yaşadığı İdlib kentindeki ailelere destek olmayı sürdürdüklerini söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, “Suriye’nin Şam, Halep, Hama, Humus, Dera, ve Lazkiye kırsallarından yüz binlerce insan İdlib’e göç etmek zorunda kaldı. Yine bu yılın başında sadece Doğu Guta’dan 100 binin üzerinde insan İdlib’e geldi. İdlib’te 4 milyonu aşkın insan savaş mağduru ve ihtiyaç sahibi konumunda” dedi.

BATTANİYE VE YATAK DAĞITILDI

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla İdlib’te hava şartlarının da kötüleşeceğini ve yaşamın zorlaşacağını ifade eden Yemelek, “Her yıl kış mevsiminde hava şartlarının kötüleşmesi sonucu insanlar çok zor günler geçiriyor. Havaların soğumasıyla salgın hastalıklarda artış yaşanıyor. Bu nedenle İdlib kentinin kırsalında kamplarda ve enkaz bölgelerinde yaşayan ailelere 11 bin adet battaniye ve 2 bin adet sünger yatak dağıttık. Elbette ihtiyaçlar artıyor. Bu nedenle İdlib’e yönelik yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.