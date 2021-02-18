İdealardan realitelere doğru

Kandil bugün!!! Regaip kandili; Allah- u Teala dan istemek, arzulamak meyletmek manâsına gelen Arapça kelimeden türemiş Regaip Kandilinde kalplerimiz de barındırdığımız hayrâ muhtaç tüm samimi dualarımızı arzularımızı isteklerimizi Allahu Teala öncelikle kabul buyursun.

Bu duaya toplum olarak o kadar muhtacızki!!!

İnsanların artık en temel haklarını dahi kullanmaktan imtina ettiği, korktuğu ,sindiği, değerlerimizin yerle bir edildiği, önemsizleştirildiği, insanların dindar kisvesi altında dincilik yaparak ,dini kullanarak insanları dinden uzaklaştırdığı ,heryerde adaletsizliğin ,enaniyetin ,kibrin kol gezdiği bir garip zamandayız zira…

Bu samimi dualardır belki bizleri kurtaracak olan…

Toplumsal dejenerasyon önü alınamaz bir halde iken, topluma örnek olması gereken kişiler bunu dert edinmek şöyle dursun hala kendilerince ulaşmak istedikleri hedeflerine gidecek her yolu mübah gösterme derdindeyken, İnsanların bir kısmı gerçekleri söylemeyi geç görmeyi dahi reddederken, bir kısmı tamda bu gerçeklerin içerisinde yaşam mücadelesi vermekle meşgulken muhtacız bu dualara…

Bir çelişkidir gitmekte hayat…

Platonun “idealar alemindeyiz “sanki ,herşey görüntü herşey hayal ürünü…

Mağaradan çıkarak gerçeklerle karşılaşıp bizi uyaranlarıda kovuyoruz yanımızdan,yada korkuyoruz onlardan ya hain ilan ediyoruz onları veya hiçbişey bulamadıysak da devlet düşmanı ilan ediveriyor ve ötekileştirip kurtuluyoruz derhal!!!

Böylece uyanıklık yapmış, koyun sürüsü içerisinden ayrılmamış ,sivrilmemiş ,duruma uyum sağlamış Akıllı!!! kimseler olarak görüyoruz kendimizi!!!

Bir “Biz Gibiler” var birde “Öteki” ler artık!!!

Sonra Cuma günleri “Cuma Namazını” eda ediyor ,kandil mesajlarını asla es geçmiyoruz ama Kuranın “düşünmezmisiniz “”akletmezmisiniz” yada “ey iman edenler inandığınız gibi dosdoğru olunuz “ayetlerini de duymazdan görmezden geliyoruz !!!

Neden mi ?

Çünkü biz bize sunulan gösterilen idealar aleminde rahatız ne gerek var bu rahatı bozmaya?

İnanmamız gereken şeyler zaten gerek medya gerekse particilik yapması aslında yasak olan “Devletin Görevlileri” tarafından bizlere deklare ediliyor biz bundan gayrısına neden ihtiyaç hissedipte oyunu bozuyoruz ki ???

Mağara sıcak ,mağara rahat, mağara üç maymunu oynayanlarla doluyken sürüden ayrılıp kurtla savaşmaya ne hacet ?

Bugün kandil evet kandilin ruhuna varanlardan olabildiğimiz sürece !!!Kendimize gelip Kuranı Kerimde geçen her ayetin muhatabı olduğumuzu anladığımız sürece mühim bir gün yani !!!

Üç Aylar dediğimiz mübarek günlerin içerisindeyiz çünkü ; manen kirlettiğimiz ruhlarımızı belki biraz daha özenle temizlememiz gereken, Ramazan ayındaki oruc ibadetine daha hazır girmemizin başlangıç günleri; ruhsal detox, belkide manevi bir temizlik kirli yüreklerimize!!!

Hırslarımızdan, kin ve nefret dolu duygularımizdan ,kıskançlıklarımızdan,hamasetten ,enaniyetten ,harama el uzatmaktan, Beytül Mal’ e kendi malından daha fazla sahip çıkmaktan ,hak hukuk adaletten ayrılmamaktan yana kendimizi çek ederek şöyle bir dönüp aynaya bakmamız gereken zamanlar bunlar!!!

Eşe dosta akrabaya arkadaşa mesajlarla kutlamamız için değil önce kendi nefsimizde bir muhasebe yapmamız içindir mübarek gün ve geceler …

Ölümün olduğu bu dünyada hiçbirşey çokta ciddiye alınmaya değer değil kıymetli okurlar; bi bakmışız yolculuk sonlanmış varılacak yere ulaşmışız ama ardımızda ne kadar iyi bilindiğimiz söylenmiyor, ne kadar doğru dürüst ve merhametli olduğumuzdan bahsedilmiyorsa nâm olarak, yiğit ölmüş ne yazar!!!

Kandiller ışığı olsun hayat yolumuzun, aydınlatsın gönlümüzü fikrimizi, Allah’a yaklaştırsın yönümüzü, yolculuğumuz da O ‘na olsun çünkü menzil şaşarsa insanda,kendiside kaybolur onunla yürüyenlerde bu yolda!!!

Kandilimiz samimi dualarla taçlansın…