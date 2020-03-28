Bir polis memuru yaşlı adama, “Sen kimsin lan… Yaşından utan… Otur oturduğun yerde” diye bağırıyor…

Bir genç, kendine polis süsü verip sokakta gördüğü yaşlı adamı ceza yazmakla korkutuyor…

Yaşlı kadına, “Bana yaklaşma, sende korona vardır” diye tepki gösteren de var, yaşlı bir engelliye zorla maske takıp başına kolonya boca eden de…

Sadece sokakta değil sosyal medya aleminde de yaşlılara yönelik zorbalıklar bitip tükenmiyor, yaşlıların fazlalık olduğu, ölmesi gerektiği yönünde mesajlar bile atılıyor…

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Türkiye bugün belli bir gelişmişlik noktasına gelmişse bunun “Yaş yetmiş iş bitmiş” diye küçümsenen kişiler sayesinde olduğu unutuluyor ne yazık ki.

Kapitalizmin o acımasız “Kullan, at!” anlayışı korkunç bir yaşlı nefretine, ayrımcılığına dönüşüyor, “Madem artık çalışıp üretmiyorlar, öyleyse ayak altında dolaşmasınlar, topluma yük olmasınlar, ölüm zamanları gelmiştir” düşüncesi yaygınlaşıyor.

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Yaşlılara gösterilen saygısızlık, korona virüsünden bile tehlikeli.

Türk toplumunun farklı bir noktaya gittiğini, adeta temiz, ütülü gömleğini çıkarıp kirli, lime lime bir gömlek giymeye başladığını görüyoruz.

Köyden kente göç, geniş ailelerin parçalanması, paranın, makamın, güç sahibi olmanın en büyük değer olarak kabul edilmeye başlaması böyle bir tablonun başlıca nedeni.

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Medyanın, özellikle de televizyonların, yaşlılara yönelik saygısızlığın gelişmesinde etkin rol oynadığını söylemek de mümkün.

Televizyonda gösterilen skeçlerde, dizilerde ve filmlerde yaşlılar çoğu kez bunak, düşkün, sağır, aksi, diyalog kurması zor eli bastonlu kambur insanlar olarak tanıtılıyor.

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Oysa yaşlıların hayatı çok zor.

Milyonlarcası hem yoksullukla, hem yalnızlıkla, hem de çeşitli hastalıklarla boğuşuyorlar.

Yaşamın sonuna hızla yaklaşmakta olduklarını görmenin yarattığı kaygı ve korku da çabası.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre 75 yaş üstü erkeklerde intihar olaylarının büyük artış gösterdiğini kimse görmüyor ya da gördüğü halde kayıtsız kalıyor.

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Yahya Kemal’in, “Bir merhaleden güneşle deryâ görünür/ Bir merhaleden her iki dünya görünür/ Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer/ Geçmiş gelecek cümlesi rü’yâ görünür” şiiri bugün toplumumuzun geniş bir kesimine öyle yabancı ki…

Attila İlhan’ın, yaşlılığın duygu dünyasını anlattığı şu şiiri de pek çok kişinin yüreğinde muhtemelen hiçbir yankı yapmayacaktır:

İdam mahkumlarıdır aslında ihtiyarlar/Ölüme koşullanmış bütün davranışları/Yorgun öksürükleri oturup kalkışları



Yaşayıp durmaktan gizlice utanırlar/Her gece artık gitmek vaktidir sanırlar/Geçmiş günlerinden bir destek aranırlar



Yolculuk sabaha mı yoksa akşam üstü mü/Aylardan bu ay mı günlerden acaba ne gün/Yılan gibi çöreklenmiş yüreğe bu boğuk kördüğümü

Şu yağmurlu güz dünyadaki son güzümü/Bir daha yiyecek mi yediği şu üzümü/Ya uykuda giderse söylemeden son sözünü/ Ölmek var mı farkına varmadan öldüğünü

Bir pencere açılsa unutulmuş şarkılar/Çocuk bahçelerinden nasıl yankılanırlar/Kalkan her vapurda giden bir yolcu var

Gönderilen her mektup onları götürür/İdam mahkumlarıdır aslında ihtiyarlar/Sabahtan akşama her gün kaç kere ölür.