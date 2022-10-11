İcraya giden avukata sözlü ve fiziki saldırı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde müvekkiline ait iş yerine icra yolu ile tahliye kararını bildirmeye giden avukat Sertaç Hayta, sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Darp raporu alan Hayta, saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Avukat Sertaç Hayta, müvekkiline ait Tarsus ilçesi Kızılmurat Mahallesi’ndeki iş yerinin kiracısı N.B.’ye tahliye kararı bildirmek için icra memurlarıyla iş yerine gitti. İş yerinin 10 gün içinde boşaltılması gerektiğini bildiren Hayta, arsaya el koyduğu öne sürülen H.K.’nin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Aldığı kafa darbesi ile yaralanan Hayta, hastaneye giderek darp raporu aldı. Hayta, H.K.’dan şikayetçi oldu. Hayta, “Tahliye taahhütname süresi gelince tahliye sürecini başlattık. Tarsus İcra Müdürlüğü’nde görevli memurlarla birlikte bu iş yerine polis eşliğinde geldik. Ben iş yerinde H.K. isimli șahıs ile görüştüm ve şahsa durumu anlattım, 10 gün süresi olduğunu ve bu iş yerini 10 gün içinde boşaltmasını söyledim, bunun üzerine H.K bana hitaben küfürler ve tehditler etmeye başladı. Daha sonra yanıma gelerek burun ve dudak bölgeme kafa attı, daha sonra ben yere düştüm, polis araya girdi ve şahsı etkisiz hale getirdiler. Olay ile ilgili olarak beni darp eden, tehdit, hakaret eden H.K. hakkında şikayetçi oldum” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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