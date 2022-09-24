İçme suyuna kanalizasyon hattından sızıntı iddiasına inceleme

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Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesi Özen köyünde içme suyu kaynaklarının bitişiğinde yer aldığı Özen Deresi’ne kanalizasyon hattından sızıntı olduğu iddiası üzerine kuyu ve hazır sulara yönelen bölge halkı, önlem alınmasını istedi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, içme suyundan numune alırken, İl Özel İdaresi’nce bölgede içme suyu arıtma tesisi kurulması için çalışma başlatıldı.

Özen köyünün içme suyu kaynaklarının bitişiğindeki Özen Deresi’nden son günlerde koku yayılmaya başladı. Dereye Ünlüpınar beldesinin kanalizasyon hattından sızıntı olduğu iddiası üzerine kuyu ve hazır sulara yönelen bölge halkı, önlem alınmasını istedi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de içme suyundan numune aldı. İl Özel İdaresi’nce bölgede içme suyu arıtma tesisi kurulması için çalışma başlatıldı.

Özen köyü muhtarı Yasin Kılıç, köylerinde su sorunu yaşandığını belirterek, “Vatandaşımız dere suyunu içme suyu olarak kullanmaktan korkuyor. Hayvanlarımız içmiyor, tarım arazilerimizi de sulayamıyoruz. Derenin ıslah çalışması tamamlandı ancak vatandaşımız su konusunda tedirgin. Geçmiş yıllarda derenin biriktiği küçük gölette yüzerdik, tarım suyu olarak kullanır ve hayvanlarımız su içerdi. Şu an dere çok pis. Vatandaşlarımız hazır su satın alarak evlerine taşıyor” dedi.

Köy sakini Yusuf Keleş ise “Suyu klorlama yapıyorlar ancak köyümüzün 4 kilometre yukarısında bulunan beldenin kanalizasyon çukurunun dereye sızması suyu kirletiyor. Köyümüzün içme suyuna pis suyun karışmasından endişe duyuyoruz” diye konuştu.

Özen köyünde yaşayan Mehmet İnce de “Biz daha önce bu dereden su içiyorduk. Hayvanlarımız su içiyordu, balık tutuyorduk. Şu anda elimizi bile suya sokamıyoruz. Çok mağdur durumdayız. Şebeke suyunu da içemiyoruz. Kuyundan köye verilen içme suyu ise bizi tedirgin ediyor. Evlerimizde hazır su alıyoruz. Yetkililerin su sorunumuzu çözmesini istiyoruz” dedi. (DHA)

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