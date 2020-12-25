İçki şişesini kavga ettiği kişinin başında kırdığı anlar kamerada

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada, tarafların birbirlerine içki şişeleri ve yumruklarla ile saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 1818’inci Sokak’ta meydana geldi. Sokaktaki 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi. Kavga sırasında 1 kişi yerden aldığı içki şişesini, kavga ettiği kişinin başında kırdı. O anlar ise olayı evinden izleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, kavgayı sonlandıran taraflar, polis gelene kadar olay yerinden ayrıldı.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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