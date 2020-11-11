İçişleri: Tunceli’de 1 terörist etkisiz hale getirildi/ Fotoğraflar

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce koronavirüse karşı geliştirilen yerli ve...