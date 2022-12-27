İçişleri: İkna yoluyla 2 terörist teslim oldu

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmalarıyla PKK terör örgütünden kaçan 2 teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK’dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve İran’da faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmalarında 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 124’e yükseldi.