İçişleri: Hakkari’de teröristlerin silah ve mühimmatı imha edildi

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde tespit edilen sığınak ve barınaklarda teröristlere ait silah mühimmat ve diğer malzemelerin ele geçirilerek imha edildiğini açıkladı.





Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Şemdilli ilçesi İkiyaka kırsalında ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Uzman Jandarma 1’inci Kademeli Çavuş Yasin Gencer Operasyonu’ yürüten jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucusu timleri, teröristlere ait sığınak ve barınakları tespit etti. Yapılan aramalarda; G-3 piyade tüfeği ile 4 bin 120 mühimmatı, 87 roket atar mühimmatı, 32 havan topu mermisi, 38 el bombası, 3 mayın, 4 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 73 elektrikli fünye, 1 namlu, 104 şarjör ile farklı miktarlarda fitil, kablo, jeneratör, bidon, dürbün, güneş paneli, mazot ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Silah, mühimmat ve malzemeler imha edilirken sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.