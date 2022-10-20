İçişleri: Cudi’de PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

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ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Cudi Dağı’nda PKK terör örgütüne ait sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nca, jandarma komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu’ devam ediyor. Operasyon kapsamında, Cudi Dağı-Tuşimiya Deresi bölgesinde arazi araması gerçekleştirildi. Burada tespit edilen sığınakta 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 600 çeşitli çaplarda mühimmat, 1 RPG-7 roketatar, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 1 tabanca, 19 el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan ateşleme sistemi, 75 EYP yapımında kullanılan elektrikli fünye, 1 antitank mayını, 1 telsiz ve 200 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi. (DHA)

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