İçişleri: Bingöl’de ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Operasyonu’ başlatıldı

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ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl’ün Genç ilçesi Doğanlı bölgesinde 464 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bingöl’ün Genç ilçesi Doğanlı bölgesinde ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu’ başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyonda; jandarma komando ve güvenlik korucusu 40 operasyonel tim ve 464 personel görevendirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış’ operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettirildiği vurgulandı. (DHA)

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