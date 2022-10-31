İçişleri: Bingöl’de ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Operasyonu’ başlatıldı

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ICISLERI BAKANLIGI, BINGOL'UN GENC ILCESI DOGANLI BOLGESINDE 464 PERSONELIN KATILIMI ILE 'EREN ABLUKA SONBAHAR-KIS-7 SEHIT GUVENLIK KORUCUSU ALI KALAN OPERASYONU' BASLATILDIGINI DUYURDU. FOTO-ANKARA-DHA
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl’ün Genç ilçesi Doğanlı bölgesinde 464 personelin katılımıyla ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu’nun başlatıldığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bingöl’ün Genç ilçesi Doğanlı bölgesinde ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu’ başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyonda; jandarma komando ve güvenlik korucusu 40 operasyonel tim ve 464 personel görevendirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış’ operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettirildiği vurgulandı.

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