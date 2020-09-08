İçişleri Bakanlığı’ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine “Covid 19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderildiğini açıkladı.

Genelgeye göre raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler gibi toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceği il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada, “Bu gece saat 00.00’dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak.” dedi.