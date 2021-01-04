Ana Sayfa Haberler İçişleri Bakanlığı: 51 bin 152 kişiye işlem yapılmıştır
Kategoriler: Öne Çıkan

İçişleri Bakanlığı: 51 bin 152 kişiye işlem yapılmıştır

İçişleri Bakanlığı: Yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar kesintisiz süren hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 51 bin 152 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Editör

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
Editör
Etiketler: İçişleri BakanlığıSokağa çıkma yasağı cezası
54 saniye önce

Son Haberler

Silah taşıdıkları otomobille ‘dur’ ihtarına uymadılar, kaçarken kaza yaptılar

Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA’da, kiralık araçla silah aldıkları öne sürülen Mustafa O. ile yanındaki…

2 dakika önce

Pandemi bahanesiyle devlet arazilerine “korona kondu” yaptılar

Haber: Esma MURAT- Kamera: Ömer HASAR /İSTANBUL (DHA)- PANDEMİ sürecinde bazı vatandaşların imarı olmayan hazine, orman…

2 dakika önce

Sadece 10 saniye sürdü… Lüks otomobilden far hırsızlığı kamerada

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- KADIKÖY'de otomobil ile gelen 3 hırsız oto galerideki lüks otomobilin farlarını çaldı.…

2 dakika önce

Anneleri ölen kuzuları evinde biberonla besliyor

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)-MUŞ'ta besicilik yapan Ersin Tuncer, anneleri ölen 2 kuzuyu biberonla besliyor. Kuzular,…

3 dakika önce

Kıbrıs gazisi, 40 yıldır ipek halı dokuyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Herdem (67), 40 yıldır teknolojiye yenik düşen ipek…

6 dakika önce

Hatay’daki en dar sokak 70 santimetre

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’da en dar sokak 70 santimetre olarak ölçüldü. Antakya’da…

8 dakika önce