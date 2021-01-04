İçişleri Bakanlığı: 51 bin 152 kişiye işlem yapılmıştır

Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)- ADANA’da, kiralık araçla silah aldıkları öne sürülen Mustafa O. ile yanındaki…
Haber: Esma MURAT- Kamera: Ömer HASAR /İSTANBUL (DHA)- PANDEMİ sürecinde bazı vatandaşların imarı olmayan hazine, orman…
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA- KADIKÖY'de otomobil ile gelen 3 hırsız oto galerideki lüks otomobilin farlarını çaldı.…
Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)-MUŞ'ta besicilik yapan Ersin Tuncer, anneleri ölen 2 kuzuyu biberonla besliyor. Kuzular,…
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ahmet Herdem (67), 40 yıldır teknolojiye yenik düşen ipek…
Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’da en dar sokak 70 santimetre olarak ölçüldü. Antakya’da…