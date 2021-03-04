İçişleri Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Yerlikaya’dan Sultanahmet’te koronavirüs denetimi 

Vedat BAYRAKTAR- Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,(DHA) İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sultanahmet’te koronavirüs denetimlerine katıldı.

Yapılan denetimlerde esnaf ve müşterilere sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı yeniden hatırlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce denetimler sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Bu salgın belasından kurtulmak için başta İstanbul’umuz olmak üzere 81 ilimizi haritada mavi olarak gösterebilmemiz için en temel üç kuraldan, temizlik, maske ve mesafe kurallarına harfiyen riayet edip tüm işyerlerinde çalıştığımız ortamlarda, bulunduğumuz mekanlarda üç kurala riayeti harfiyen yerine getirirsek en kısa zamanda bütün ülkemizi maviye dönüştürebiliriz. Bizler, İçişleri Bakanlığı olarak yeni dönemde, yeni bir denetim sistemine başladık. Dinamik denetim sistemi, 7/24 esaslı bir denetim sistemdir. Bu denetim sistemi, valilerimiz, kaymakamlarımız başta olmak üzere il ve ilçelerimizde meslek odalarımız diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyeler, özel idareler ve gerekli tüm bu konudaki kuruluşlar ve vatandaşımız desteğiyle bu denetim sistemini geliştireceğiz. Birbirimize oto kontrol yapacağız. İçişleri bakanlığı olarak tüm Türkiye’ye bizler dağıldık bu nedenle bende İstanbul’da Valimizle beraberiz.”

VALİ YERLİKAYA: KURALLAR YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLDİ

“1 yılı tamamladığımız salgınla mücadelede denetimlerde de yeni bir anlayış, yeni bir ruhla sahaya çıkıyoruz.” diyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da , “1 Mart kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanımız salgınla mücadelede yeni bir dönemi başlattı. Kademeli normalleşme. Sağlık Bakanlığımız ve bilim kurulumuzun öneri ile tavsiyeleriyle alınan bu kararla, şehirler dört risk grubuna ayrıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrıldı. Durumlar renkle ayrıldı. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak ayrıldı. Bu dört gruba göre, Kasım sonundan itibaren uygulanan yarı zamanlı kısıtlama ve bunlarla ilgili kurallar da artık edinmiş olduğumuz salgınla mücadeledeki kazanımlarımıza göre yeniden şekillendirildi.”dedi.

‘YENİ BİR RUHLA SAHAYA ÇIKIYORUZ’

Vali Yerlikaya yeni tedbirlerle birlikte yeni bir ruh ile sahaya çıkacaklarını belirterek, “Zor günlerden bu noktalara geldik. Tekrardan o zor günlere dönmek istemiyoruz. Hep beraber başardığımız sabırla, anlayışla geldiğimiz bu noktayı korumak, daha ileriye taşımak istemiyoruz. Hep beraber önce sarıya, daha sonra mavi kategoriye ulaşmak istiyoruz. Dün İçişleri Bakanlığımız genelge yayınladı, bu genelgeyle birlikte bugüne kadar bir yılı tamamladığımız salgınla mücadelede denetimlerde de yeni bir anlayış, yeni bir ruhla sahaya çıkıyoruz. Dinamik denetim dediğimiz bu denetlemede gördüğümüzün altına inmemek için Vali, İstanbul büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanlarımız, bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız, derneklerimiz, meslek odalarımız, hep birlikte hemşerilerimize söz söylemek değil onlarla beraber sevinci yaşamak istiyoruz. Müşteri biraz önce ‘Burada oturarak yemek yemeyi özlemişiz’ diyor. Aynı zamanda işletme sahibi de çok özledi” ifadesini kullandı.

Vali Yerlikaya, İstanbul’da 44 bin görevli personelin şu anda sahada olduğunu belirtti.

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