İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, yılbaşı gecesi İzmir’de polislere ziyaret etti

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, yeni yıl denetimleri kapsamında geldiği İzmir’de yılbaşında görevli polis memurlarını ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yeni yıl denetimleri kapsamında, saat 21.00 sıralarında İzmir’e geldi. Bakan Yardımcısı Ersoy daha sonra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Kemalpaşa ilçesinde bulunan polis kontrol noktasına geçti. Görevli personelin yeni yılını kutlayan Ersoy, denetimler hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Ersoy, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri hakkında konuşan Ersoy, “Kovid-19’a karşı millet olarak verdiğimiz mücadelede, milletimizin bu tedbirlere çok yoğun bir şekilde uymasıyla çok iyi sonuçlar almaya başladık. Yeniden düşüş trendini yakalamayı başardık. Geldiğimiz bu noktadan geriye düşmemek, yeniden salgınla ilgili rakamlarımızın kötüleşmemesine fırsat vermemek için hafta sonu uyguladığımız sokağa çıkma yasağını bu hafta yılbaşı münasebetiyle yılbaşından itibaren başlattık ve tedbirlerimizi aynı şekilde sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

İçişleri Bakanlığı olarak yılın ilk gününde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına alınan tedbirler hakkında konuşan Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu akşam Sayın Bakanımız başta olmak üzere, bakan yardımcılarımız ve üst düzey yöneticilerimiz illerde valilerinizi, ilçelerde kaymakamlar tamamımız sahadayız. Tedbirlerin uyulmasını takip ediyoruz. Bir yandan da görevi başında olan ekiplere destek amacıyla ziyarette bulunduk.”

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