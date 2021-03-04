İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil’den İzmir’de denetim

Gökçe ADAR/ İZMİR (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, kontrollü normalleşme sürecinde İzmir’de gerçekleştirilen denetimlere katıldı. Bakan Yardımcısı Erdil, “Sadece kolluk kuvvetleri olarak değil, toplum olarak, ortak bir farkındalık, ortak bir tepki ve duruş oluşturmamız lazım” dedi.

Koronavirüs salgınında kontrollü normalleşme süreci 1 Mart itibariyle başladı. Yeni normalleşme süreciyle açılan okul ve restoranlara yönelik ise ‘Dinamik Denetim Modeli’ adı altında denetimler gerçekleştiriliyor. İzmir’de yapılan denetimlere katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, önce Hakimiyeti Milliye İkokulu’nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, daha sonra Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Erdil, bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Erdil’e İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de eşlik etti.

‘SÜRECİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ATLATMAK İSTİYORUZ’

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, 1 Mart itibariyle normale dönüş sürecinin daha kontrollü olacağını ifade ederek, “1 Mart’tan itibaren koronavirüs pandemisine ilişkin yeni bir süreç başladı. Kontrollü normale dönüş, denetimli normale dönüş başladı. Bu süreç çerçevesinde İçişleri Bakanlığı olarak daha çok yoğunlaştırılmış bir dinamik denetim modeli sürecini işletmeyi planladık. Sadece kolluk kuvvetlerinin denetimi değil, kamunun bütün kapasitesinin kullanılarak, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve toplumun da katılımı sağlanarak bir takip, denetim ve koordinasyon içerisinde izleme süreci geliştirmeyi hedefliyoruz. O istikamette bugün 260 bin kamu görevlisi, İçişleri Bakanlığı görevlisi, başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da katılımıyla bütün bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, bakanlığın üst düzey bürokrasisi denetim ve takip konusunda illerdeki koordinasyonla ilgileniyorlar. Koronavirüs pandemisi ile ilgili 2020’de de bir normalleşme süreci yaşanmış, hemen arkasından vakalar patlamıştı. Kasım ve aralık ayında bir anda bir sıçrama olmuştu. Bu sefer takip ve denetimle sahayı izleyerek topyekun katılımla halkın da desteği ile takip, denetim, ikaz kültürünü yaygınlaştırma suretiyle kontrollü normalleşme sürecine geçişi başarılı bir şekilde atlatmak istiyoruz. Türkiye bu konuda iyi bir sınav verdi. 9 milyon 400 bin civarında aşı yapıldı. Hatta İzmir’de 626 bin aşı yapıldı. Aşı süreci, takip ve denetim sürecini izleyerek normale dönüşü, toplum olarak başaracağımıza inanıyoruz. Kuralların sıkı takibini hep beraber yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

‘HEDEFİMİZ İZMİR’İ MAVİ GÖRMEK’

Hedeflerinin İzmir’i en kısa sürede daha iyi kategoriye taşımak olduğunu belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise “Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de dinamik denetimler başladı. İlimizde 13 bin denetim elemanı sahada. Hayatı normalleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşların normal hayatına en kısa sürede geçmesi temennisi ile bu süreç başlatıldı. İnşallah vatandaşlarımızla evrensel kurallara riayet ederek, iş yerlerinde müşteri kapasitesini aşmayarak, hijyen kurallarına riayet ederek, İzmir’i en kısa sürede daha iyi kategoriye taşıyacağız. Hedefimiz en kısa sürede mavi iller arasına katılmak ve İzmir’de olağan hayatı yaşamaya başlamak. Bugün okullarımızı ziyaret ettik. Uzaktan eğitimin öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin gayreti ile gayet başarılı yürütüldüğünü gözlemlemiş olduk. Daha iyisini hedefliyoruz. Denetimler sıklaştırılarak devam edecek. Rakamlar daha iyiye doğru evrildiğinde İnşallah hayatı da daha normal yaşamaya başlayacağız” dedi.

Erdil, programı kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrası Erdil’in İzmir’deki temaslarına devam edeceği belirtildi.

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