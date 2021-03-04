İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil’den İzmir’de denetim/ Ek fotoğraflar

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Ankara Valiliği’nden ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması
Ankara Valiliği'nce, 1 Mart pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemelerin 4 ayrı risk seviyesine göre belirleneceği belirtilerek, "Bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart 2021 Salı günü itibarıyla başlanabilecektir" açıklaması yapıldı.
Otomobilin el freni kutusunda eroinle yakalandılar
Erol ERDAL/ EMİRGAZİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Emirgazi ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak, kaçan ve kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, el freni kutusuna gizlenmiş 12 gram...
İkinci el otomobilde umut mart ayında
Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te ikinci el otomobillerin satıldığı Galericiler Sitesi’nde durgunluk yaşanıyor. Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar...
İzmir’de kuru sıkıdan bozma tabanca yapan 1 şüpheli yakalandı
Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kuru sıkıdan bozma tabanca yaptığı belirlenen 1 kişi, yapılan baskınla yapakandı. Şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada...