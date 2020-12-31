İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: Yılbaşında 3 bin 890 noktada denetim yapılıyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, ”Yılbaşında, 3 bin 890 uygulamak noktasında denetimler yapılmaktadır. Polisimiz, jandarmamız ve Sahil Güvenlik ekiplerimizle hep beraber vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için yılbaşında oluşabilecek risklerin önlenebilmesi için görev başındayız” dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, kolluk kuvvetlerinin yılbaşında yapacağı kontrolleri denetlemek için Aksaray’a geldi. Bakan Yardımcısı Erdil, ilk olarak Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret ederek Vali Hamza Aydoğdu’dan bilgi aldı.

Erdil, yılbaşı nedeniyle 3 bin 890 uygulama noktasında denetim yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

”Denetim yapan güvenlik güçlerimizle birlikte oluyoruz. Görev yerindeki arkadaşlarımıza moral veriyoruz. Motivasyonlarını artırıyoruz. Aynı zamanda onlarla birlikte oluyoruz. Bugün malumunuz yılbaşı. Hep beraber 2021’e hazırlanıyoruz. Bakanımız Soylu, başta olmak üzere tüm bakanlık yetkilileri başka yerlerde. Yılbaşında, 3 bin 890 uygulamak noktasında denetimler yapılmaktadır. Polisimiz, jandarmamız ve Sahil Güvenlik ekiplerimizle hep beraber vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için yılbaşında oluşabilecek risklerin önlenebilmesi için görev başındayız. Bu çerçevede arkadaşlarla beraber Aksaray’a geldim. Buradan da Konya’ya geçeceğiz. Valilerimizle alanlarda görev yapan kolluk kuvvetlerimizi yerlerinde, uygulama noktalarında ziyaret edeceğiz. Bu vesileyle 2021 yılının ülkemize, vatandaşlarımıza ve top yekun tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yaşadığımız bu salgın sorunundan da bu yıl kurtulmamız için dua ediyoruz.”

FOTOĞRAFLI