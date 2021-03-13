İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Başkale’de hasarlı binaları yıkacağız

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, geçen yıl İran depreminin vurduğu Van’ın Başkale ilçesinde, deprem konulu değerlendirme toplantısında konuştu. Çataklı, “Vatandaşların mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte muhtarlarımız, bize yardımcı olmalı. Hasarlı binalarının hepsini yıkacağız” dedi.

Kente çeşitli programlara katılmak üzere gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’yı Van Ferit Melen Havalimanı’nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve bazı kurum amirleri karşıladı. Bakan Yardımcısı Çataklı, programı kapsamında Vali Bilmez ve heyetle İl Afet Acil Durum Müdürlüğü’ne geçerek, geçen yıl İran’ın Hoy kentinde 23 Şubat’ta meydana gelen, 10 kişinin hayatını kaybettiği, Başkale’de büyük hasara yol açan 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. Depremden etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla toplantıda bir araya gelen Çataklı, yapılan hizmetler ve bundan sonraki süreci anlattı.

Türkiye’de 2020 yılında birçok çok doğal afet yaşandığını hatırlatan Bakan Yardımcısı Çataklı, depremin tarih boyunca Anadolu’da sürekli var olduğunu ve bunun üstesinden devlet olarak geldiklerini kaydetti.

Depreme hazırlıklı olmak ve her seferinde aynı sorunlarla karşılaşmamak için kırsal alanla ilgili ülke genelinde dayanıklı bina modeline geçildiğini vurgulayan Çataklı, şöyle konuştu:

“Bu modeli Elazığ’da da hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla afet olduğunda bile vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamayacağı, güvenli bir modele geçiyoruz. Ülkemizin coğrafi koşullarına uygun model seçildi. Bu modelde altyapı, ulaşım gibi her şey düşünülmüş. Kimsenin mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte muhtarlarımız bize yardımcı olmalı. Hasarlı binaların hepsini yıkacağız. İnsanlarımız bir kışı çadırda, konteynerde geçirdi. İkinci kışta bunu savunabilme şansımız yok. Dolayısıyla bizim her koşulda 2021 Eylül ayı sonu gelmeden, kar bastırmadan bu konutları yapıp, teslim etmemiz lazım. İşleri çabuk bitirmemiz lazım. Hazır olanları ihale ettik. Onun için elimizi çabuk tutup geç kalmayalım.”

Vali Mehmet Emin Bilmez de yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, depremden hemen sonra devletin tüm kurumları ve imkanları ile bölgede yer aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, sunum eşliğinde Çataklı’yı bilgilendirdi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, bu toplantının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün düzenlediği toplantıya geçti. Çataklı’ya İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, geri gönderme merkezlerinde göçmenler ile ilgili yapılan ve planlanan çalışmalar, 6’ncı Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ise İran sınırındaki çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi. Bakan Yardımcısı Çataklı, bu toplantıların ardından programını tamamlayarak, Van’dan ayrıldı.

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