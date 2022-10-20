İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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ANKARA,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu kapsamında Siirt Pervari ile Van Çatak ara hattında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Körkandil Dağı bölgesi Ayı Deresi mevkisinde gerçekleştirilen hava destekli Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu’nda, jandarma özel harekat timleri ile teröristler arasında temas sağlandı. 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise operasyona ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Terörün de kökünü kurutana kadar devam. Van Çatak’ta geçtiğimiz hafta operasyonda şehit düşen kahraman jandarmamız Kürşat Sert’in intikamı alındı. 2 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor” dedi. (DHA)

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