İçindeki gücü fark etti, hayata yeniden başladı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)-İZMİR’de, 21 yıl önce yaptığı evlilikte 6 yıl süresince şiddet gören Nazlı Baç (41), hayatında yeni bir sayfa açtı. Yaşadığı şehir İstanbul’dan ayrılarak İzmir’e yerleşen eşinden boşanan ve tekstil sektöründeki işini de bırakan Baç, yasam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı yapmaya başladı. Baç, deneyimlerinden yola çıkarak ‘Hayata Yeniden Başla’ adıyla bir de kitap kaleme aldı.

Yaklaşık 21 yıl önce yaptığı evlilikte hem fiziksel hem psikolojik şiddet gören Nazlı Baç, hayatını değiştirmeye karar verdi. İstanbul’dan İzmir’e yerleşen Baç, eğitim alıp seminerlere katılarak kişisel gelişim alanında kendisini yetiştirdi. Yaşam koçu ve aynı zamanda yazar olan Nazlı Baç, kitaplarında okuyucularıyla ve danışanlarıyla ‘nasıl güçlü kalınabilir?’ sorusuna cevap arıyor. İlk kitabı ‘Hayata Yeniden Başla’nın 2’nci kez basıldığını anlatan Baç, gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

‘EVLİLİĞİMDE ŞİDDET GÖRDÜM VE ALDATILDIM’

Hayatta karşılaştığı her engele rağmen güçlü kalmayı başarabildiğini ve kitabını da kendi deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığını söyleyen Baç, şunları anlattı:

“20 yaşında hayatım gayet güzel giderken, bir aşk evliliği yaptım. 26 yaşına kadar süren bu evlilik, bana çok şey kazandırdı. Bu evlilik beni büyüttü. Çünkü şiddet yaşadım. O süreçte kendime güvenim ve inancım yoktu. Daha çok küçük olduğum için hayatla ilgili çok tecrübem bulunmuyordu. Ciddi olarak çıkmazda hissettim kendimi. Son nokta ise aldatılmamdı. Bir karar almam gerekiyordu artık. Çünkü yaşananlar kolay değildi. Aldatılmak kadını en yaralayıcı şeydir. O gün bir karar aldım. Yeniden başlamam gerektiğini kendime anlattım ve hayatımda yeni bir sayfa açtım. İstanbul’da yaşıyordum. İzmir’deki ailemin yanına döndüm. Çok şanslıydım ki, herkes bu kadar şanslı olamıyor. Oturup evde her gün ağlamak yerine hemen iş hayatına başladım” dedi.

Yeni hayatına başlarken işinden ve ailesinden güç aldığını anlatan Nazlı Baç, kendi gücünü kazanmaya başladıkça başka bir şeyler yapmak istediğini anladığını söyledi. Kişisel gelişim alanına yöneldiğini ve güçlü olduğunu fark ettiğini kaydeden Baç, “Değerli hocalardan eğitimler aldım, seminerlere katıldım. Hayata yeniden başladım. Kendi gücümün farkına vardıkça üretmeye başladım. Kendi farkındalığımı elde ettim. Beni üzen şeylere üzülmüyordum. Dibe çökerten şeylere kulak asmadım. Kendi seçimlerimi yaptım” dedi.

‘KADINLARA GÜÇLÜ OLMALARINI ÖNERİYORUM’

Kadınların çevre faktörleri nedeniyle kendilerini susturduğunu ve bastırdığını iddia eden Baç, “Ben zincirlerimi kırdım. Kendi hayatımı yönlendirdim. Hem maddi hem manevi tarafımı güçlendirdim. Daha önce ezilen, hakarete maruz kalan, şiddete uğrayan o kadın başka bir kimlikle ortaya çıktı. Kadının kendi gücüyle ortaya çıkabileceğini anladım” diye konuştu.

Kitabında hayata yeniden başlamanın tariflerine yer verdiğini ifade eden Nazlı Baç, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle kadınlara da bir mesaj vererek şöyle devam etti:

“Hayat çok kısa ve yarın yok. Ne yapmak istiyorsanız bugün karar verip, yarın adım atmaya başlayıp, süreklilik halinde olursa ancak başarı geliyor. Hedefinize ilerliyorsunuz. Kitabımda ‘hangi adımları atarsam hem iç huzurunu yakalarım hem de hedefime nasıl ulaşabilirim?’ Sorusuna cevap veriyorum. ‘Kadınız’ evet ama bizler önce insanız ve bireyiz. Kadın erkek ayrımı yapılmamalı. Kadınların gücünün kendi içinde olduğunu, her an bunun için çabalamana gerek olmadığını, sadece biraz içe dönmenle bunun ortaya çıkarabileceğini deneyimledim. Başka kadınlar da inşallah kendilerinin farkına varır. Hedeflerine en iyi şekilde ulaşabilirler.”

FOTOĞRAFLI