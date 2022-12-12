​İçinde kan izlerine rastlanan kamyonetin sahibi, muhtar aranıyor

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Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Şavşat ilçesinde yol kenarında, bir tepenin eteğinde, hasarlı ve içinde kan izleriyle bulunan kamyonetin sahibi Tepeköy köyü muhtarı Murat Altun (45) için arama çalışması başlatıldı.

Tepeköy köyü yolu kenarındaki tepenin eteğinde, hasarlı kamyoneti görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kamyonetin Tepeköy köyü muhtarı Murat Altun’a ait olduğunu belirledi. Kamyonette yapılan aramada; Altun’a ait tabanca ile cep telefonu bulundu, ayrıca kan izleri görüldü. Çevrede yapılan incelemede ise Murat Altun’a dair bir iz bulunamadı.

Ekipler, muhtarı bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

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