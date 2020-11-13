İçinde 33 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs kaza yaptı

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN- Erciş Karayolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Van kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çakırbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İçinde 33 kaçak göçmenin bulunduğu minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İlk belirlemelere göre kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kaçak göçmen de yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar Van’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

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