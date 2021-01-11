İçinde 18 kilo altın bulunan çelik kasayı delmeye çalışırken yakalandılar (2)- Yeniden

‘İçinde 18 kilo altın bulunan çelik kasayı delmeye çalışırken yakalandılar’ başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgilerle yeniden servis ediyoruz…

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, gece saatlerinde kepengini kırarak kuyumcuya giren Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21), içerisinde yaklaşık 18 kilogram altın bulunan kasayı pürmüzle delmeye çalışırken polis tarafından suçüstü yakalanıp, tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin daha önce de farklı illerde aynı yöntemle çok sayıda hırsızlığa karıştığı tespit edildi.

Olay, 3 Ocak günü saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, iş yerinin elektronik kepenginin yarı açık olduğunu tespit etti. Önlem alan polis, şüphelilerin içeride olabileceği ihtimali üzerine takviye ekip istedi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın yaptı. Kuyumcuya giren polis, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edilen şüpheliler Mustafa O. ile Emrullah G., emniyete götürüldü.

AYNI YÖNTEMLE BİRÇOK HIRSIZLIĞA KARIŞMIŞLAR

Şüphelilerin, olay günü kepengini kırarak girdikleri kuyumcudaki içerisinde yaklaşık 18 kilo altın olan çelik kasayı, oksijen tüpüne bağladıkları pürmüzle delmeye çalıştıkları belirlendi. Kuyumcuya girdiklerinde alarmı etkisiz hale getirmeye çalışan şüphelilerin, başarılı olamayınca yakayı ele verdikleri öğrenildi. Suçüstü yakalanan şüphelilerin İstanbul, Antalya, Mersin’de de aynı yöntemle çok sayıda kasayı açtıkları, yakalanıp, tutuklandıkları bildirildi. Geçen ay cezaevinden çıktıkları belirlenen şüphelilerin, ifadelerinde, “Sürekli cezaevine girip çıktığımız için işimiz yok” diyerek, kendilerini savundukları öne sürüldü.

​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa O. ile Emrullah G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin, suçüstü yakalandığı anlar ise iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Mustafa O., Emrullah G. ile yanlarındaki ismi açıklanmayan bir şüphelinin, önce birbirlerinin üzerine çıkarak iş yerinin dışındaki alarmı etkisiz hale getirmeye çalıştığı daha sonra da elektronik kepengi kırdığı görüldü.

PÜRMÜZLE KASAYI DELMEYE ÇALIŞTILAR

Görüntülerde, yüzlerini maske ve kapüşonla gizlemeye çalışan şüphelilerin, yanlarında getirdikleri çantadaki pürmüz ve oksijen tüpünü, iş yerinin arka kısmında kasanın bulunduğu bölüme taşıdıkları görüldü. Şüphelilerden Mustafa O., çantadan çıkardığı pürmüzle kasayı delmeye çalışırken, Emrullah G. ise dışarı çıkarak gözcülük yapmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin, önce Emrullah G.’yi, daha sonra da kasayı delmeye çalışan Mustafa O.’yu yakaladığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

‘HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM’

Tüm geleceğinin bu iş yeri olduğunu ve haberi alınca büyük korku yaşadığını ifade eden iş yeri sahibi Seçkin Yüzgeç, “Güvenlik şirketi gece saatlerinde hırsız alarmı aldıklarını ve polise de bildirim yaptıklarını iletti. Ben de hemen iş yerime geldim. İş yerinin kepenklerinin parçalandığını, kapının ve alarmların kırıldığını gördüm. Çok şükür, şüpheliler daha bir şey çalamadan emniyet güçlerince yakalanmıştı. Çok kötü bir durum. Rabbim kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Tek isteğimiz, devletimizin bunlara hak ettikleri cezayı vermesi” diye konuştu.

Polis, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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