İçeride ve dışarıda bol keseden puan dağıtımını sürdürüyor ama… GENÇLER ATEŞLE OYNUYOR!

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YALÇIN ERCAN

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında, konuk ettiği lider Eyüpspor’a da 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği, kaybettiği puanlarla artık lig sonunculuğunun gediklisi haline geldi. Durumun şakaya gelir yanı olmadığı gibi, takımın konumu ciddi sorunlara yol açacak niteliğe yükselmek üzere. Çünkü, içeride ve dışarıda sürekli kaybedilen puanları geri kazanmak kolay olmayacak, gittikçe zorlaşacak. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için zaman geçmeden bir an önce mutlaka gerekli önlemlerin alınması şart.

Teknik direktör Taşkın Aksoy ile yolların ayrılmasının ardından, kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetiminde çalışmalarına başlayan Başkent ekibi, önceki maçlara oranla daha derli toplu ve mücadeleci bir görünüm sergilemesine rağmen, genç futbolcuların deneyim eksikliği ve beceri yeteneklerinin yeterli olmaması nedeniyle yakaladıkları müsait pozisyonları değerlendiremediler.

Galibiyet hasretleri 10 maça çıkan Geçlerbirliği’nin Teknik Sorumlusu Medet Coşkun, “Video Yardımcı Hakem’deki (VAR) arkadaşlar yine oyuna dahil oldular. Ne hikmetse bizim her hafta 7-8 dakikamız VAR’la geçiyor” dedi.

Coşkun, maça iyi başladıklarını belirterek, “Oyunun genelinde hafta içi yaptığımız çalışmaların karşılığını aldık. 75’inci dakikadaki penaltıya kadar üstündük, iyi oynuyorduk. Yalnız hiç hesaba katmadığımız VAR’daki arkadaşlar yine oyuna dahil oldular. Ne hikmetse bizim her hafta 7-8 dakikamız VAR’la geçiyor. Bizim çocuklarımızın emeğine yazık günah. 1-0’dan sonra Gökhan’ın pozisyonu var, çocuğun tırnağı morardı. VAR ona niye bakmıyor, anlamıyorum” ifadelerini kullandı.

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