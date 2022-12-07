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Türkiye’nin ve bölgenin en büyük Enerji ve Çevre platformu olan ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın bir uzantısı olarak; sektöre yapılan hizmetleri ve katkıları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla verilen ICCI Enerji Ödülleri sahiplerini buldu.

Düzenlenen ödül törenine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü İzzet Alagöz ile çok sayıda davetli katıldı. ICCI Enerji Ödülleri, bu sene Konvansiyonel Santraller, Yenilenebilir Enerji Santralleri, Kojenerasyon Teknolojisi Özel Ödülü, Teknoloji, Dijitalleşme ve Yenilikçilik Özel Ödülü, Enerjide Yerli Teknoloji Liderleri olmak üzere 5 ana başlık altında verildi.

DÜNYA ARTIK DÖNÜŞÜMÜ ZORUNLU KILIYOR

İklim değişikliğinin, küresel ısınmanın her şeyi tehdit ettiğini dile getiren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, “Dünya artık dönüşümü zorunlu kılıyor. Bu dönüşümde asıl unsur enerjideki dönüşüm olacak. Çünkü sera gazı emisyonlarının yüzde 70’i enerji üretiminden kaynaklanıyor. Eğer enerjide dönüşüm sağlanmazsa olumsuzlukları bertaraf edemeyiz. Bu kapsamda eğer hep beraber sanayi öncesi dönemin şartlarını tesis etmek istiyorsak, dünyanın kaynaklarını hızlıca tüketen ülkelerin gelişmekte olan ve az gelişen ülkelere destek vermesi gerekiyor.” dedi. Enerjide küresel tedarik zincirinin bozulduğunu belirten Altunyaldız, “AB başta olmak üzere kış nasıl geçecek korkusu var. Bu kapsamda Türkiye olarak öncelikle enerji aktörlerimizin katkılarıyla ülke olarak Paris İklim Anlaşması’nın ardından Cumhurbaşkanımızın koyduğu yeşil kalkınma devrimiyle yenilenebilir enerjide lider ülke olma konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Ayrıca buradaki organizasyonu düzenleyenleri de tebrik etmek istiyorum. Ülke olarak kurulu gücün yüzde 54’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürmenin yanında, başta rüzgar olmak üzere güneşte ve diğer alanlarda santrallarda kullanılan teçhizatın yüzde 70’ini yapma yetkinliğine geldik.”

PROJELERİ VE HİZMETLERİ TEŞVİK ETME AMACI TAŞIYOR

2008 yılında ‘Think Global – Küresel Düşün’ mottosuyla kurulan TG Expo’nun; enerji, gıda, kozmetik, tekstil, mermer, seramik, yapı, restorasyon, müzecilik, otel ekipmanları sektörlerinde gerek kendi fuarlarını gerekse dünyanın en önemli fuarlarının Türkiye katılımlarını gerçekleştirdiğini ifade eden TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, “TG Expo, Sektörel Fuarcılık A.Ş.’nin 2 ortağı olan Hannover Fairs Turkiye ve PennWell International ile Ekim 2020’de yapılan anlaşmayla, Sektörel Fuarcılık A.Ş.’yi ve Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı’nı (ICCI) bünyesine katarak, enerji sektöründeki yerini pekiştirdi. 26 yıldır yapılan ve üretim-iletim-dağıtım olmak üzere, sektörün tüm bileşenlerini bir araya getiren ICCI 2022 Fuarımız geçtiğimiz mart ayında İFM’de gerçekleştirildi. TG Expo olarak, ülkemizin bölgesel enerji kaynaklarını büyütmesi, enerjinin verimli yönetilerek, sanayi üretim maliyetlerinin rekabetçi seviyelere çekilmesi, enerji dönüşümünün piyasaya entegre edilmesi amaçlarına hizmet etmek üzere düzenlediğimiz ICCI Fuarı’mızın bir parçası olarak, 2011 yılından bu yana ICCI Enerji Ödülleri’ni de sürdürüyoruz. Enerji sektörüne yapılan hizmetleri ve katkıları desteklemek amacıyla verilen enerji ödülleri, ileri vadede de yapılacak projeleri ve hizmetleri teşvik etme amacı taşıyor.” diye konuştu.

YERLİ TEKNOLOJİ LİDERLERİ KATEGORİSİ

2021 yılının dünya ve Türkiye açısından pandemi sürecinin kontrol altına alınma ve bu koşullarda ekonomilerin yüzdürülmesi çabaları içinde geçtiğini ifade eden Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının da enerji piyasalarını etkilediğini kaydetti. Yavuz Aydın, “2023 yılında kış koşullarının sertleşmesi halinde Avrupa’da ciddi enerji sıkıntıları yaşanması bekleniyor. Türkiye olarak geçen yıl olduğu gibi beklenmedik bir doğalgaz tedarik kesintisi olmazsa mevcut gaz anlaşmalarımız ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzle 2023 kış dönemini önemli bir sıkıntı olmadan aşabileceğimiz tahmin ediliyor. Yalnız 2023 Haziran ayından itibaren yaz dönemi için ilave tedbirlere ihtiyaç olacaktır.” diye konuştu. 2023 yılındaki ICCI Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı’nın 24-26 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacağını kaydeden Aydın, “Şunu gururla ifade ediyoruz ki ICCI Enerji Ödülleri sektörümüzde daha iyiye, daha verimli ve başarılı projelere yönelimi artırmıştır. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl ödüllere ‘Yerli Teknoloji Liderleri’ başlıklı yeni bir kategori ekledik ve bu kategoride ülkemizin enerji sektörü şirketlerinin ne kadar ilerlemiş olduğunu görerek çok mutlu olduk. Ödül başvurularında en fazla sayıda proje, ürün ve hizmet başvurusu bu alanda oldu ve bu kategoriyi başlatmakla ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük.” ifadelerini kullandı.