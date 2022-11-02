İç organları ters hastaya ‘nadir’ rastlanan safra operasyonu

- Reklam -

Arife Defne ARSLAN- Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta, 7 yıl önce muayeneye gittiği hastanede tüm organlarının ters olduğunu öğrenen, 3 çocuk sahibi Nafia Koç (54), safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Safra kesesi rahatsızlığının, dünyada iç organları ters olanlardan bugüne kadar 80’inde görüldüğünü belirten genel cerrahi uzmanı Gündüz Akgöl, “Ameliyat öncesinde literatürü taradık. Organ tersliği 30 bin kişide bir görülen çok ender durum. Bu hastalarda safra kesesi taşı olması durumu da çok nadir. Ameliyat bizi zorladı ama başarılı geçti” dedi.

Sivas merkeze bağlı Budaklı köyünde yaşayan Nafia Koç, 2015 yılında muayene için gittiği hastanede iç organlarının ters yerleşimli olduğunu öğrendi. Bu zamana kadar organlarının ters yerleşimli olmasından endişe duymayan Koç, 2 ay önce karın ağrısı şikayetiyle Numune Hastanesi’ne başvurdu. Safra kesesinde taş olduğu belirlenen Nafia Koç için ameliyata karar verildi. Koç, genel cerrahi uzmanı Dr. Gündüz Akgöl ve Dr. Tarık Recep Kantarcı tarafından ameliyat edildi. Cerrahların ameliyat öncesinde yaptığı literatür taramasında Koç’un, dünyada ters organlı safra kesesi ameliyatı olan 81’inci kişi olduğu belirlendi. Nadir görülen durum için endişe eden hastanın ameliyatı ise başarılı geçti.

’30 BİN KİŞİDE BİR GÖRÜLÜYOR’

Ameliyatla ilgili bilgi veren Dr. Gündüz Akgöl, “Hastamızın özel bir durumu vardı. Doğuştan göğüs ve karın içindeki organların tamamen ters yönde yerleşimliydi. Normal insanlarda kalp solda olur ama bu hastamızda sağda. Karaciğer ve safra kesesinin sağda yerleşimli olması lazım. Bizim hastamızda sol tarafta. Dalak ise solda olması gerekirken sağda. Hastamız bu durumunu daha önceki yapılan tetkiklerde saptandığı için biliyordu. Bu hastamız safra kesesinde taşa bağlı karın ağrısı şikayetleriyle bize başvurdu. Safra kesesinde taş olması nedeniyle ameliyat planladık. Ameliyat hazırlıkları sırasında literatürü taradık. Bu organ tersliği durumu yaklaşık 30 bin kişide bir görülen çok ender bir durum. Bu hastalarda safra kesesi taşı olması da çok nadir görülen bir durum. Yine literatürü taradığımda 80 tane organları ters hastaya kapalı safra kesesi ameliyatı yapılmış. Bugüne kadar dünya genelinde yayına geçen 80 tane hasta görülüyor. 2014 yılında bu ameliyattan bir tane daha yapmıştık. O zamanlar yayınlanan 40 hasta vardı. Son 8 yılda bu literatüre 40 hasta daha girmiş. Bizim hastamızda bu aşamada 81’inci oluyor. Bu hastamızın organları ters olduğu için şimdiye kadar yaptığımız tüm ameliyatlardan farklı olarak kapalı ameliyatta aletlerin yerleri değişti. Kullandığımız cihazların konumları biraz bizi zorladı. Çünkü sağ elimizle yaptığımız işi bu sefer sol elimizle yapmamız gerekti ve pozisyonlarda farklılıklar oldu. Bu açıdan ameliyatı kapalı yapmak önemliydi. Tecrübelerimizde bu ameliyatı hallettik. Ameliyatımızı başarılı bir şekilde bitirdik” diye konuştu.

‘BAŞTA KORKU YAŞADIM’

Operasyonun güzel geçtiğini ve durumdan memnun olduğunu belirten Nafia Koç ise “Başta bir korku yaşadım ve heyecanlandım. Organlarım ters olmasına rağmen bugüne kadar normal bir şekilde yaşadım. Safra kesesinden dolayı bir şikayetim oluştu. Gündüz hocama teşekkür ederim. Dünyada benim gibi çok az insan varmış” dedi.

Raşit Koç (55) da ilk başta zor ameliyat olacağını öğrendikleri için endişelendiklerini anlatarak, “2015 yılında gittiğimiz bir hastanede eşimin organlarının ters olduğunu öğrenmiştik. Eşimin organlarının ters olmasından dolayı ameliyatın zor olacağını söylediler. Başta ister istemez organları ters olduğu için bir endişe duyduk. Ameliyatı oldu ve şu an çok çok iyi. Hocamıza, ekibine ve personele çok teşekkür ederiz. Bizim durumla ilgili bir bilgimiz olmadığı için doktorlarımız ne dediyse güvendik. Onların söyledikleri bizi rahatlattı” diye konuştu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -