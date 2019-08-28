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      İbrahim Tatlıses doğduğu mağarayı ziyaret etti

      Editör -
      Türkücü İbrahim Tatlıses, yapmayı planladığı otel için geldiği Şanlıurfa'da, doğduğu mağaranın yer aldığı evi ziyaret etti.
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      Anne Marie’den Antalya’da ikinci konser

      Editör -
      İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne Marie, Antalya'nın Serik ilçesine Regnum Live in Concert Serisi kapsamında konser verdi.
      Magazin Haberleri

      Ünlü isimler Emine Bulut için sessiz kalmadı

      Editör -
      Sosyal medya fenomenleri, oyuncu ve şarkıcılar, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.
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      Işın Karaca: Türk kadını etli butlu olur

      Editör -
      Antalya'nın Manavgat ilçesinde konser veren şarkıcı Işın Karaca, dinleyicileriyle sohbet ederken, "40- 50 kilo verdim. Daha vermeyeceğim. Türk kadını dediğin, az biraz etli butlu olur" dedi.
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