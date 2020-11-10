ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, “Enerji ve ekonomi alanlarında önemli çalışmalara imza atan sayın Berat Albayrak beye teşekkürlerimi sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Lütfi Elvan beye başarılar diliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Enerji ve ekonomi alanlarında önemli çalışmalara imza atan sayın Berat Albayrak beye teşekkürlerimi sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Lütfi Elvan beye başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
FOTOĞRAFLI
İbrahim Kalın’dan, Berat Albayrak’a ‘teşekkür’ mesajı
ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, “Enerji ve ekonomi alanlarında önemli çalışmalara imza atan sayın Berat Albayrak beye teşekkürlerimi sunuyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan sayın Lütfi Elvan beye başarılar diliyorum” dedi.