İbrahim Kalın ve Bakan Gül dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi(1)

Gülseli KENARLI-Osman BAKIR/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Abdulhamit, dini azınlık temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Abdulhamit, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde aralarında Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Hahambaşı İsak Haleva, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin’in de bulunduğu dini temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

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