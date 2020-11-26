İBB’nin “İstanbul’a yeni 6 bin taksi” teklifi reddedildi (2)

Beyza Nur GÜLER – Güven USTA – İstanbul DHA – İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘nin “İstanbul’a yeni 6 bin taksi” teklifi UKOME toplantısında reddedildi.

“EKMEĞİMİZİ İBB YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR”

UKOME toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Toplantıda İstanbul’a yeni 6 bin taksiyi içeren “Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi” görüşüldü.

Teklif üzerine konuşma yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Taksici esnafının ekmeğine kimseyi ortak etmeyeceğiz demiştiniz. Şimdi ise geldiğimiz ortamda bırakın ortak etmeyi, ekmeğimizi İBB yok etmeye çalışıyor. İstanbul’u ortak akılla yöneteceğiz dediniz. Bizim bu konuda hiçbir fikrimi alınmadı. Bizle istişare edilmedi. Esnaf odası yetkilileri ile görüştük anlaştık dediniz, maalesef biz bu konuda fikrimizi bile beyan edemedik” ifadelerini kullandı.

“KİRALAMAYIN, SATIN’ TEKLİFİ YAPILDI BANA O MASADA”

İBB Başkanı İmamoğlu ise, “Eyüp bey ziyadesiyle ciddi anlamda söz hakkı doğurdu. Ciddi anlamda siyaset yaptı. Burada hem kendisine 3-4 sene zam vermediğini ifade ettiği insanlardan mutluluğunu dile getirdi. Burası siyasi bir mecra değil. Bir ithamla, iftira ile hangi gruba vaat verdiniz de bugün getiriyorsunuz gibi hadsiz bir cümle kurdunuz. Benim söz verdiğim doğru. İki gruba söz verdim. Birincisi 16 milyon İstanbullu, ikincisi de onun içindeki 50-60 bin civarındaki şoför esnafı. Sözümü yerine getiriyorum” dedi.

İmamoğlu, “Onun için hem bu hadsiz cümleni iade ediyorum. Hem de katılımcılık konusunda sınıfta kalmış bir başkan olarak seni esnafa havale ediyorum. Davet isteyip davet ettiğimde, yine bir heyet geldi. Muhtemelen sizin de bilginiz dahilindeydi çünkü içinde başkan vekiliniz de vardı. ‘Kiralamayın, satın’ teklifi yapıldı bana o masada. O masada kimse bu işe karşı çıkmadı. Ben karşı çıktım. Dolayısıyla ben gerçekleri yutkunarak konuşan br insan değilim. Şeffafça halkımızla bu süreçleri paylaşan bir insanım. Bugün burada önemli bir işi tartışıyoruz, onun için buradayım doğru. Kapıda 5 bin taksi beklemiyor. Bu bir süreçtir. Buradan hamaset yapmanın anlamı yok” diye konuştu.

TEKLİF OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından “Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi” oylandı. Minibüsçülerin, İBB’nin 6 bin yeni taksi projesi ile ilgili talebi üzerine 6 bin taksi plakasının binini 250 dolmuş ve 750 minibüsçü için ayrı oylatacağını ifade eden İmamoğlu, önce bin taksiyi oylamaya sundu. Teklif oy çokluğu ile reddedildi. Daha sonra 5 bin yeni taksi teklifi oylandı. 5 bin taksi teklifi de oy birliğiyle reddedildi. Teklifin reddedilmesi üzerine tartışma çıktı. İmamoğlu, salondan ayrılırken toplantıya da 15 dakika ara verildi.

FOTOĞRAFLI