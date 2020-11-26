İBB’nin “İstanbul’a yeni 6 bin taksi” teklifi reddedildi (1)

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- TÜM Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası’nın (Tüm-Bel-Sen) çağrısı üzerine Avcılar Belediyesi önünde memurlar ikinci kez eylem yaptı. BAŞKANIN AÇIKLAMASINA YANIT Saat...