İBB’nin “İstanbul’a yeni 6 bin taksi” teklifi reddedildi (1)

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Beyza Nur GÜLER – Güven USTA – İstanbul DHA – İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ‘nin “İstanbul’a yeni 6 bin taksi” teklifi UKOME toplantısında reddedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşen UKOME toplantısında  “Taksi taşımacılığının düzenlenmesi teklifi” görüşüldü.  İstanbul’a yeni 6 bin taksiyi içeren teklif oy çokluğuyla reddedildi. Toplantı sonrası tartışma çıktı.
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