İBB yetkilileri hakkında suç duyurusu

Özden ATİK- Sevda SARIKAYA / İstanbul, DHA – VATAN ve Hürriyet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdulcelil Gülap, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki 168 yazıhanenin kiralanmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yer alan 168 yazıhanenin kirasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değil, Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’nden belgesi olanlar tarafından alındığını iddia eden Vatan ve Hürriyet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdülcelil Gülap, kamunun zarara uğratıldığını ileri sürerek İBB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Gülap, şikayet dilekçesinde “Yazıhanenin her birinden aylık asgari 15 bin lira rant sağlandığını kabul edersek aylık 2 milyon 520 bin lira haksız kazanç sağladığı anlaşılacaktır. Yıllık ise 30 milyon 240 bin lira olmaktadır. Yani kamu sadece Büyük İstanbul Otogarı’nda sadece 168 yazıhanenin kirasından yıllık 30 milyon lira zarara uğratılmaktadır” iddiasında bulundu.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı suç duyurusunun ardından basına açıklama yapan Abdulcelil Gülap, “Vatan ve Hürriyet Partisi İstanbul İl Teşkilatı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kamuya zarara uğrattığı için savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Konumuz Büyük İstanbul Otogarı. Büyük İstanbul Otogarı malumunuz yap-işlet süresi 2019’un 5 Mayıs’ında bitmiştir. Burası büyükşehir belediyesine devri olmuştur. Sayın Ekrem İmamoğlu seçim zamanı çalışmalarında ‘Kiracının kiracısı olmaz’ dediği yazıhaneleri, kendisi de eski sistemle aynı şekilde devam ettirip kamuyu zarara uğratmıştır. Burayı 5 bin TL artı KDV üzerinden tapu tahsis sahibi insanlara ihalesi bir yıllığına verilmiştir. İhaleyi 5 bin TL üzerinden alan tapu tahsis ücreti hissesi sahipleri burayı 40 bin TL üzerinden işletmeye kiraya vermiştir. ‘Kiracının kiracısı olmaz’ denilirken kiracının kiracısına 40 bin TL’ye burayı kiraya verildi. Dolayısıyla bütün Türkiye’de otobüs turizm seyahat ücretleri bu konu yüzünden artmıştır. Bu konunun müsebbibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve sayın Ekrem İmamoğlu’ dur. Tarafımızca kendisine savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi.