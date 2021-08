İBB ve uzmanlar arasında sivrisinek ilaçlama tartışması 

Esma MURAT – Kubilay ÖZEV / İSTANBUL, (DHA)- İstanbul’da vücutta yaraya neden olan sivrisineklerle ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, “Yetkililer nisan ve mayıs aylarında sivrisinekleri yeterince ilaçlamadı. Sivrisinek larvalarıyla yeterli ve zamanında mücadele edilseydi, erişkin sinekler insanları bu kadar rahatsız etmeyecekti” dedi. İddialara cevap veren İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, “Yılın 12 ayında dinamik bir şekilde vektörle mücadele çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçen yıla göre bu sene istatistiksel olarak sivrisinek şikayetlerinde artma söz konusu değil. Şu an ‘yetkililerin yaptığı mücadele yanlıştır’ demek yanlıştır” diye konuştu.

Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek şikayetleri her geçen gün artıyor. Bu sivrisinekler hem çevreye, hem de insana zarar veriyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erdal Polat, son dönemlerde sivrisinek şikayetlerinin artmasının nedenini açıkladı. Doç. Dr. Polat, “Yetkililer ilkbaharda sivrisinek larvalarıyla düzgün mücadele etmedi. Sivrisinek larvalarıyla yeterli mücadele edilseydi, erişkin sinekler insanları bu kadar rahatsız etmeyecekti. Çünkü bir kurtçuktan çıkan sivrisinek 2 bin ile 4 bin arası yeni sivrisinek oluşturuyor. Yetkililer ilkbaharda sivrisinek larvalarıyla mücadelesini yeterince yapmadığından dolayı şu an erişkin sinekler oldukça fazla. Bu erişkin sinekler insanları ısırmakta ve insanları rahatsız etmekte” dedi.

“ŞU AN BELEDİYELER TARAFINDAN YAPILAN İLAÇLAMALAR ÇEVREYE VE İNSANA ZARARLI”

Belediyelerin yapmış olduğu ilaçlamanın insanlara zarar verdiğini söyleyen Doç. Dr. Polat, “Belediyelerin şu an yapmış oldukları ilaçlamaya erişkin sinekler dirençlidir. Bu ilaçlama sadece çevreye ve insanlara zarar veriyor. Genellikle sıcaklık 15 santigrat üzerinde çıktığında sivrisinekler yumurta bırakmaya başlar. Uygun sıcaklık bulan sivrisinekler uygun sıcaklıkta 15 saat içinde yavrulamaya başlar. Bu da yetkililerin 10 Nisan ve 31 Mayıs’a kadar sivrisineklerin yeterince ilaçlanmadığını gösteriyor. Yani belediyeler tarafından yapılan ilaçlamalar zamanında ve yeterince yapılmadı. Şu an sokak aralarında yapılan ilaçlamalara erişkin sivrisinekler dirençli” ifadelerini kullandı.

“İLAÇLAMA ZAMANINDA YAPILMIŞ OLSAYDI, SİVRİSİNEKLERLE MÜCADELEDE BU KADAR ZORLAŞMAYACAKTI”

Yetkililerin havaya sıktığı ilaçların zehir olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Polat, “Sivrisineklerin popülasyonunda bu yıl bir patlama oldu. Bu da ilaçlamanın zamanında yapılmadığını gösteriyor. Eğer ilaçlama yetkililer tarafından nisan ayında yapılmış olsaydı, bu kadar sivrisinek patlaması olmayacaktı. Aynı zamanda şu an olduğu gibi sivrisineklerle mücadele bu kadar zorlaşmayacaktı” diye konuştu.

Sivrisineklerin insanları ısırdığında ciddi bir alerjik reaksiyon oluştuğunu belirten Doç. Dr. Polat, “Alerjik reaksiyon kan emen böceklerin bir özelliği. Aynı zamanda bu sivrisinekler sıtma hastalığının vektörleridir” dedi.

“VEKTÖRLE MÜCADELE DÖNEMLİK DEĞİLDİR”

İlaçlamaların zamanında ve yerinde yapılmadığı iddialarına cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, “Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Birimi olarak yılın 12 ayında dinamik bir şekilde vektörle mücadele çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Vektörle mücadele dönemlik değildir. Bu çalışma 12 ay boyunca devam eden bir mücadeledir. Ama mevsimsel şartlara göre mücadele değişebilir. 4 çeşit mücadele yöntemi vardır. Bunlar, kimyasal mücadele, biyolojik mücadele, kültürel mücadele ve fiziksel mücadeledir” şeklinde konuştu.

“SİVRİSİNEK ŞİKAYETLERİNDE ARTMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Eryiğit, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mevsimsel olarak Temmuz ve Ağustos aylarında her yıl sivrisinek şikayetleri artar. Geçen yıla göre bu sene istatistiksel olarak sivrisinek şikayetlerinde artma söz konusu değil. Ancak görece olarak bir artma var. Şu an ‘yetkililerin yaptığı mücadele yanlıştır’ demek yanlıştır. Şu an yapılan mücadele diğer yaptığımız mücadelelere ilave olarak yapılan bir kimyasal mücadeledir. Bu tür söylemler bilimsel temeli olmayan bilgi kirliliğidir. Bence halkımızı bu şekilde yanlış bilgilendirmenin de olumsuz etkilerinin olduğunu açıklama yapan arkadaşlarımızın bilmesi gerekir. İstanbul’da bizim tespit ettiğimiz 198 bin üreme kaynağı var. Bizler bu üreme kaynaklarına peridotit olarak kontroller yapıyoruz. Eğer o kaynaklarda larva üremeleri varsa alana biyolojik mücadele yapıyoruz.”

“İLK KEZ BU SENE BU KADAR FAZLA SİVRİSİNEK GÖRDÜM”

Bütün gece sinekler yüzünden uyuyamadıklarını söyleyen Selma Tunay, “Evimde sineklik olmasına rağmen sivrisineklere bir çare bulamıyoruz. Her gün bir sürü ilaç sıkıyorum. 50 yıldır Avcılar’da oturuyorum. İlk kez bu sene bu kadar fazla sivrisinek gördüm. Bir de sivrisineklerin ısırdıkları yerde yara oluyor ve geçmiyor. Sivrisinekler özellikle bacaklarımı ısırıyor. Bu sene hiç rahat edemedim. Gündüz aptal gibi oluyoruz sivrisineklerin derdinden” diye konuştu.

