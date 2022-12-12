İBB Meclisi’nde tartışma

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Nedim BAYHAN-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL(DHA)-İBB Meclisi Aralık ayı ilk toplantısı tartışmalı geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı toplantısının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı’nda Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı. Meclis toplantısında CHP grubunun İBB’ye ait taşınmazların cemaat ve vakıflara tahsis edilmesi, tahsis edilen taşınmazların iptali için çalışma başlatılması hakkında verdiği soru önergesi, CHP ve AK Parti grupları arasında tartışmaya neden oldu. CHP Grubu’nun verdiği soru önergeleri oybirliği ile kabul edilerek başkanlık makamına taşındı.

“TARİKAT VE CEMAAT BAĞLANTILI KURUMLARIN MEB’LE İMZALADIĞI PRTOKOLLER İPTAL EDİLMELİDİR”

İBB CHP Meclis Üyesi Gülsüm Polat soru önergesinde “Tarikat ve cemaat bağlantılı kurumların Milli Eğitim Bakanlığı’yla imzaladığı bütün protokoller iptal edilmedir. Tarikat ve cemaat uzantısı olan kurumlara merkezi bütçeden ya da yerel yönetimler eliyle kaynak aktarılmasına son verilmelidir. Bu kapsamada, Bugüne kadar ismi taciz, tecavüz ve çocuk istismarı ve benzeri suçlara karışmış olup İBB’nin tahsis, yardım ve benzeri ilişkiler içerisinde olduğu vakıflar hangileridir. Bahsi konu olan vakıf, cemaat ve benzeri kurumlara yönelik, tahsis iptali varsa yardımın kesilmesi ve benzeri yaptırımlar olmuşumdur?” dedi.

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“ÖNCE SİZ SAYISIZ İSTİSMAR VAKASIYLA ANILAN PARTİNİZE GÖZ ATIN VE KAPATIN”

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise, “Tüm binaları mühürlenmeli ve yıkılmalıdır diyorlar. Değerli arkadaşım soru önergesinde bunları itiraf etti. İyimser toptancılarda diyor ki; biz bu insanları tanırız biliriz. Bu insanlar asla bunları yapamazlar diyorlar. Kötümser toptancılar diyor ki; bunlar cahiller topluluğudur. Yok saymak ve ötekileştirmek gerekir. Siyaset ve iktidar bu yapıları göz edip korumaktadır diyor. Sizlerin 28 Şubat’ta yaptıklarınızı biliyoruz. Önce siz sayısız istismar vakasıyla anılan partinize göz atın ve kapatın. Olaylar üçüncü bir gözle bakarsak; Ortaya atılan iddialar dini, siyasi ve cemiyet mesuliyeti gibi etiketlerle ilişkilendirilemeyecek kadar gayri insanı ve gayri ahlakidir. Bir kişinin sadece sarık takması, başörtüsü takması ne onu iyi bir dindar, ne de fular takması dekolte giymesi onu medeni yapmaz. Bu bir hastalık mıdır? Bir ahlaki düşkünlük müdür? Bunu doğru tanımlamalıyız. Reşit olamayan bir kızla cinsel ilişkiyi düşünen birisi pedofilidir. Duygu toptancılığını çok tehlikeli bir iştir. Dün bir cemaat vakfında bugün Atatürkçü Düşünce Derneği’nde fark eder mi? Etmemelidir. Bu konu ne sosyal medya yargıçlarının klavyesine ne de fanatizmin ağır sloganlarına bırakılmamalıdır. Adaletin er geç tecelli etmesi temennimizdir” diye konuştu.

“MEVCUT İKTİDARIN BU OLAYLARIN ÖNÜNÜ AÇTIĞI KANAATİNDEYİZ”

CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı de, “Mesela neden siyasallaşıyor buna değinmek istiyorum. Hepimizin fikri aynı olmasına rağmen neden farklı noktalardan bakıyoruz anlatmaya çalışalım. Az önce arkadaşlarımız konuşmaları esnasında çocuklarımızın yaşadığı tacizlere yönelik örnekler verdi. Konu öyle bir yere geldi ki kadına ve çocuğa taciz gibi konularda mevcut iktidarın yeterli şekilde hukuki girişimleri yapmadığı hatta iktidarın yarattığı mevcut siyasi iktidarın bu olayların önünü açtığı kanaatindeyiz. Az önce arkadaşlarımızın bahsettiği vahim konularda ilgili iktidar çok sert düzenlemeler alsaydı belki de bugün bu noktalara gelmezdik. Sayın bakan bu konuda biz bu olayı iki yıldır biliyorduk dedi. İki yıl önce biliyorsanız hukuki olarak girişimlerinizi yapmanız, tutuklamanız ve yargılama sonucunda bu olayın aslı varsa cezası verilmeliydi” dedi.

“CHP İÇERİSİNDE DE TACİZ İDDİALARI VAR, CHP’Yİ KAPATALIM MI?”

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz karşı olduğu konunun suçta ve cezada şahsilik prensibini ihlal edilmesi olduğunu belirterek “Masumiyet karinesinde henüz hala devam eden bir dava ile ilgili yargılama yapıyorsunuz. Bu yargılamaya kişilerden bağımsız olarak tüm derneklere vakıflara teşmil ederek toptancı bir yaklaşımla birçok insanın temel hak ve hürriyetinin sınırlandıracak bir tavır içerisindesiniz. Bu konuşmalardan sonra şunu söylemeliyim; bu harita CHP’nin Türkiye’de 18 ilde 63 tane taciz iddiasının haritası. Şimdi CHP’yi kapatalım mı? Bence olmaz” diye cevap verdi. (DHA)

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