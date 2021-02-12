İBB Meclisinde gerginlik 

Gülseli KENARLI -Harun UYANIK / İstanbul, (DHA)-İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şubat ayı üçüncü toplantı Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapıldı. İBB Meclisi 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı’nın başkanlık ettiği toplantıda, gerginlik yaşandı.

Meclis toplantısında Esenler’le ilgili imar maddesi görüşülürken CHP Beşiktaş Meclis Üyesi İnan Güney, söz alarak konuştu. İnan’ın konuşmasının uzaması üzerine AK Partili İmar Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol ve bazı meclis üyeleri gündem dışına çıktığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Bunun üzerine gruplar ayağa kalkarak sözlü tartışmaya başladı, ardından meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü, gerginlik yaşandı. Sözlü tartışma devam ederken Meclis Başkanvekili Kalaycı oturuma ara verdi. Meclis üyeleri bunu dikkate almayarak tartışmaya devam etti.

Daha sonra tarafların yatışmasıyla, oturuma devam edildi.

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